FİNANS

İngiltere'de enflasyon yüzde 2,4 seviyesini korudu

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 14:09 | Son Güncelleme

Ülkede, haziran ayında yıllık bazda tüketici fiyat endeksi bir önceki aydaki seviyesini koruyarak yüzde 2,4 seviyesinde artış kaydetti

LONDRA (AA) - İngiltere'de enflasyon haziran ayında yüzde 2,4 artış göstererek bir önceki aydaki seviyesini korudu.

İngiliz Ulusal İstatistiklik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere'de haziran ayında yıllık bazda tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) bir önceki aydaki seviyesini koruyarak yüzde 2,4 seviyesinde artış kaydettiği belirtildi.

Beklenti ülkede haziran ayında yıllık bazda TÜFE'nin yüzde 2,6 artış kaydetmesi yönündeydi.

ONS açıklamasında, İngiltere'de haziran ayında giyim perakende sektöründe olan fiyat indirimlerinin toplam enflasyon oranının beklentini altında kalmasına etki gösterdiği belirtildi.

Açıklaya göre, İngiltere'de haziran ayında TÜFE aylık bazda ise bir önceki aydaki seviyesini koruyarak yüzde 0,2 artış gösterdi.

Ülkede haziran ayında çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 2,1 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1,9 artış gösterdi.

İngiltere'de haziran ayında perakende fiyat endeksi ise aylık bazda yüzde 0,4 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,3 artış kaydetti.

Ülkede haziran ayında çıktı üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,1 artış gösterdi.

Haziran ayında yıllık bazda ÜFE de yüzde 3,2 olan beklentinin altında kalarak yüzde 3,1 artış kaydetti.

Daha önce İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere ekonomisinin performansına olan inancının kuvvetli olduğunu söylemişti.

İngiltere’de hane halkı harcamalarının yeniden yükselişe geçtiğini belirten Carney, “Toplamda, son yerel veriler ekonominin büyük oranda mayıs ayında yayımlanan enflasyon raporundaki tahminlerle uyumlu olduğunu gösteriyor. Talep, arz oranının biraz üzerinde seyrederken, yerel fiyat baskısı artıyor. “ ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’nin ekonomik büyüme görünümüne ilişkin son açıklamalarının ardından bankanın ağustos ayında olası bir faiz artırım karar alabileceğini düşünüyor.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinden bankanın başekonomisti Andy Haldane dahil üç üye, geçen ay yapılan toplantıda bankanın para politikası faizini artırması yönünde oy kullanmıştı.

Diğer altı üye ise bankanın para politikası faizinin yüzde 0,5 seviyesinde tutulması yönünde oy kullanmıştı.

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği ProtokolüİŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü
Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorumSevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enflasyon ingiltere Londra ONS

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Diğer Haberler
Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.