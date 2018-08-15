FİNANS

İngiltere'de enflasyon yüzde 2,5 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

Ülkede temmuz ayında enflasyon, beklenti dahilinde, yüzde 2,5 artış kaydetti

LONDRA (AA) - İngiltere’de temmuz ayında enflasyon, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda beklentiyle uyumlu şekilde, yüzde 2,5 artış kaydetti. TÜFE, temmuzda ise değişmedi.

TÜFE, haziranda yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde artış göstermişti.

İngiltere’de temmuz ayında yıllık bazda çekirdek TÜFE de beklentiyle uyumlu şekilde, yüzde 1,9 artış kaydetti.

Ülkede temmuz ayında perakende fiyat endeksi, aylık bazda yüzde 0,2 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda da yüzde 3,4 olan beklentinin altında gelerek yüzde 3,2 artış gösterdi.

Ülkede temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi ise (ÜFE) aylık bazda değişmedi. ÜFE, yıllık bazda da yüzde 3 seviyesinde olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 3,1 arttı.

PARTNERCinsel gücü arttıran besinlerCinsel gücü arttıran besinler
Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacakKatar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak
Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecekEdirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enflasyon ingiltere Londra ONS

En Çok Okunan Haberler

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Ünlü yatırımcı Faber: Türk varlıklarına yatırım zamanı

Ünlü yatırımcı Faber: Türk varlıklarına yatırım zamanı

Bakan Albayrak'la telekonferans için 3 bin yatırımcı başvurdu

Bakan Albayrak'la telekonferans için 3 bin yatırımcı başvurdu

Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları

Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emekli maaşları 18 Ağustos'ta bankamatiklerden çekilebilecek

Emekli maaşları 18 Ağustos'ta bankamatiklerden çekilebilecek

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

FBK/Cantekin: Bankacılık dışı finans sektörünün aktif büyüklüğü 154.1 milyar liraya ulaştı

FBK/Cantekin: Bankacılık dışı finans sektörünün aktif büyüklüğü 154.1 milyar liraya ulaştı

Turkcell/Terzioğlu: Sorumluluk almaya hazırız

Turkcell/Terzioğlu: Sorumluluk almaya hazırız

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: İhracatı artırmalı, ithalatı azaltmalıyız

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: İhracatı artırmalı, ithalatı azaltmalıyız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.