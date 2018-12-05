FİNANS

İngiltere’de hizmet sektörü büyümesi hız kesti

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 16:33 | Son Güncelleme

IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de hizmet sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) kasım ayında bir önceki ayda kaydedilen yüzde 52,2 seviyesinden 50,4 seviyesine geriledi

LONDRA (AA) - İngiltere’de hizmet sektörü büyümesi kasım ayında hız kesti.

IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de hizmet sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) kasım ayında bir önceki ayda kaydedilen yüzde 52,2 seviyesinden 50,4 seviyesine geriledi.

Son verilerle birlikte kasımda hizmet sektöründe 2016 yılının haziran ayından bu yana en düşük büyüme kaydedilmiş oldu.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı daralma olarak değerlendiriliyor.

İngiltere’de hizmet sektörü ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Başekonomisti Chris Wlliamson, “Veriler ekonomik büyümenin hız kestiğine işaret ediyor.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
hizmet sektörü ingiltere Londra

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