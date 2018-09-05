FİNANS

İngiltere'de hizmet sektöründen beklentinin üzerinde büyüme

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

Ülkede hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, ağustosta 54,3 oldu

LONDRA (AA) - İngiltere’de hizmet sektörü, geçen ay beklentinin üzerinde büyüme gösterdi.

Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere’de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustos ayında 53,9 seviyesinde olan beklentinin üzerine çıkarak 54,3 seviyesine ulaştı.

IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere'de ağustos ayında hizmet sektöründeki daha hızlı büyüme, imalat ve inşaat sektöründeki yavaşlamanın etkisini yatıştırmış oldu. Büyümenin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Fakat iş dünyasının beklentileri giderek daha karamsar bir hal alıyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de temmuzda 55,8 olan inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, geçen ay 52,9 seviyesine gerilemişti.

İmalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ise ağustos ayındaki 52,8 seviyesi ile Haziran 2016'dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa beklenti hizmet sektörü ingiltere Londra

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