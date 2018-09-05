İngiltere'de hizmet sektöründen beklentinin üzerinde büyüme

LONDRA (AA) - İngiltere’de hizmet sektörü, geçen ay beklentinin üzerinde büyüme gösterdi.
Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere’de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustos ayında 53,9 seviyesinde olan beklentinin üzerine çıkarak 54,3 seviyesine ulaştı.
IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere'de ağustos ayında hizmet sektöründeki daha hızlı büyüme, imalat ve inşaat sektöründeki yavaşlamanın etkisini yatıştırmış oldu. Büyümenin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Fakat iş dünyasının beklentileri giderek daha karamsar bir hal alıyor." ifadelerini kullandı.
İngiltere'de temmuzda 55,8 olan inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, geçen ay 52,9 seviyesine gerilemişti.
İmalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ise ağustos ayındaki 52,8 seviyesi ile Haziran 2016'dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.
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