FİNANS

İngiltere'de inşaat sektöründe sert daralma

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

Ülkede inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 43,1 seviyesine geriledi

LONDRA (AA) - İngiltere'de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 43,1 seviyesine geriledi.

IHS Markit/CIPS verilerine göre, ülkede inşaat sektörü PMI, haziranda 43,1 seviyesine indi. İngiltere'de inşaat sektörü PMI, mayısta 48,6 seviyesinde bulunuyordu.

PMI verilerinde 50 seviyesinin altı sektörel daralma, bu seviyenin üstü ise sektörel büyüme olarak kabul ediliyor.

IHS Markit/CIPS açıklamasında, haziran ayı verisi ile birlikte İngiltere'deki inşaat sektöründe Nisan 2009'dan bu yana en sert daralmanın yaşandığı belirtildi.

Gayrimenkul şirketi MHA MacIntyre Hudson'ın başkanı Brendan Sharkey, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ülke belirsizlik ortamında sahipsiz kaldı. Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışı, durumu iyileştirmekten çok, daha da beter hale getiriyor. İnşaat sektörü dik durmaya çalışıyor. Fakat sektörde artan bir gerilim söz konusu." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brexit ingiltere İnşaat sektörü Londra

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