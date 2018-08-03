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İngiltere’de iş dünyasından Brexit konusunda daha fazla bilgi talebi

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 14:05 | Son Güncelleme

İngiliz iş dünyası kuruluşu The Institute of Directors (IoD) yapılan açıklamada 800 şirketle yapılan güncel bir araştırmaya göre şirketlerin sadece üçte birinden azının İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışına (Brexit) ilişkin acil durum planına sahip olduğu bildirildi

LONDRA (AA) – İngiltere’nin önde gelen iş dünyası kuruluşlarından The Institute of Directors (IoD) İngiliz hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmanın sağlanamaması halinde şirketlerin izlemesi gereken yol haritasına ilişkin daha fazla bilgilendirmede bulunması gerektiğini açıkladı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, 800 şirketle yapılan güncel bir araştırmaya göre şirketlerin üçte birinden azının İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışına (Brexit) ilişkin acil durum planına sahip olduğu bildirildi.

Kuruluşun yaptığı ankette şirketlerin yöneticilerinin büyük çoğunluğunun İngiltere’nin AB ile ilişkisinin geleceğine ilişkin daha fazla bilgilendirmenin yapılmasını beklendiği vurgulandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan IoD Genel Direktörü Stephen Martin, şirketlerin Brexit için acil durum planı hazırlamamış olmalarından dolayı suçlanamayacağını belirterek, “Ne için ve ne zaman için hazırlanılması gibi konular gündeme geldiğinde, şirketler karanlıkta bırakıldı. IoD gibi ticaret kuruluşları bu bilgi açığını doldurmak için elinden geleni yapıyor. Fakat birçok şirket sadece ellerinde somut bilgiler olduğunda kendilerini ayarlayabileceklerini düşüyor. Anlaşmazlık bir olasılık olarak kaldıkça, hükümetin öne çıkarak böyle bir olasılık oluştuğunda yapılabileceklere ilişkin öneride bulunması son derece gerekli görünüyor.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin önde gelen iş dünyası kuruluşları içerisinde yer alan IoD, ülke genelinde 30 bin üyeye sahip.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Başkanı Mark Carney de bugün İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılması olasılığının rahatsız edici derecede yüksek olduğunu söylemişti.

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AB Brexit ingiltere iş dünyası

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