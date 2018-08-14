İngiltere’de işsizlik 43 yılın en düşük seviyesinde

LONDRA (AA) – İngiltere’de haziran ayında işsizlik oranı yüzde 4,0 seviyesinde gerçekleşti.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere’de işsizlik oranı yüzde 4,2 olan beklentin altında gerçekleşerek yüzde 4,0'a geriledi.
Bir önceki ayda işsizlik seviyesi yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmişti.
ONS açıklamasında ülkede toplam işsiz sayısının haziran ayında 65 bin azalarak toplam 1,36 milyona gerilediği, mevcut işsizlik seviyesinin 1975 yılından beri görülen en düşük seviye olduğu vurgulandı.
İngiltere'de haziran ayında bonus hariç ortalama haftalık kazançlar ise beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 2,7 seviyesinde artış kaydetti.
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