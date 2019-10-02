İngiltere'de kadınlardan iş yerinde adil ücret için kampanya

LONDRA (AA) - İngiltere'nin 100 en etkili iş kadını, iş hayatında erkek ve kadınlara ödenen ücret farkının ortadan kaldırılması için ortak kampanya başlattı.

Kampanyanın liderliğini yürüten İngiliz posta servisi Royal Mail'in başkanı Dame Moya Greene, yaptığı açıklamada, iş dünyasında aynı pozisyondaki kadınların erkeklerden çok daha düşük ücrete çalıştırıldığını, buna son verilmesi için ülkenin önde gelen 100 en etkili kadınının bir araya gelerek ortak bir kampanya başlattığını duyurdu.

Green, "Çalışanlara yapılan ödemelerdeki ayrımcılık, buna ilişkin yasaların 40 sene öncesi yazılmış olmasına rağmen, tahmin edilenden çok daha geniş bir şekilde yapılıyor. Ücretlerdeki ayrımcılık temel olarak yöneticilerin hatası... Kimin ne kadar alacağına onlar karar veriyor." ifadelerini kullandı.

Kampanya, Twitter üzerinden "#MeTooPay (Bana da Öde)" hashtag'i ile kitlelere ulaşıyor.

Kampanyaya İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanlığı için en güçlü adaylardan biri olarak görülen London School of Economics (LSE) Direktörü Dame Minouche Shafik, GlaxoSmithKline Başkanı Emma Walmsley, televizyoncu, spiker ve yazar Clare Balding gibi alanında başarılı 100 kadın katıldı.