FİNANS

İngiltere'de kadınlardan iş yerinde adil ücret için kampanya

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 16:33 | Son Güncelleme

İngiliz posta servisi Royal Mail'in başkanı Dame Moya Greene: - "İş dünyasında aynı pozisyondaki kadınlar erkeklerden çok daha düşük ücrete çalıştırılıyor. Buna son verilmesi için ülkenin önde gelen 100 en etkili kadını olarak ortak bir kampanya başlattık"

LONDRA (AA) - İngiltere'nin 100 en etkili iş kadını, iş hayatında erkek ve kadınlara ödenen ücret farkının ortadan kaldırılması için ortak kampanya başlattı.

Kampanyanın liderliğini yürüten İngiliz posta servisi Royal Mail'in başkanı Dame Moya Greene, yaptığı açıklamada, iş dünyasında aynı pozisyondaki kadınların erkeklerden çok daha düşük ücrete çalıştırıldığını, buna son verilmesi için ülkenin önde gelen 100 en etkili kadınının bir araya gelerek ortak bir kampanya başlattığını duyurdu.

Green, "Çalışanlara yapılan ödemelerdeki ayrımcılık, buna ilişkin yasaların 40 sene öncesi yazılmış olmasına rağmen, tahmin edilenden çok daha geniş bir şekilde yapılıyor. Ücretlerdeki ayrımcılık temel olarak yöneticilerin hatası... Kimin ne kadar alacağına onlar karar veriyor." ifadelerini kullandı.

Kampanya, Twitter üzerinden "#MeTooPay (Bana da Öde)" hashtag'i ile kitlelere ulaşıyor.

Kampanyaya İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanlığı için en güçlü adaylardan biri olarak görülen London School of Economics (LSE) Direktörü Dame Minouche Shafik, GlaxoSmithKline Başkanı Emma Walmsley, televizyoncu, spiker ve yazar Clare Balding gibi alanında başarılı 100 kadın katıldı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 2017'de İngiliz hükümetinin direktifi sonrası en yüksek maaşlı çalışanlarının listesini açıklamıştı. Listenin sadece 3'te birinin kadın olması dikkati çekmişti.

BBC radyosunda program editörlüğü yapan Karen Martin ise mayıs ayında BBC Radyo Haber Editör Yardımcılığı teklifini, aynı görevdeki erkek editöre kendisinden yıllık 12 bin sterlin daha fazla maaş verilmesi nedeniyle reddettiğini açıklamıştı.

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