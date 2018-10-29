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"İngiltere'de kemer sıkma devri sona eriyor"

FİNANS HABERLERİ  | 29.10.2018 20:33 | Son Güncelleme

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond: - "Kemer sıkma devri nihayet sona eriyor"

LONDRA (AA) – İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere’de artık kemer sıkma devrinin sonuna gelindiğini söyledi.

İngiliz parlamentosunda ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmadan önceki son bütçe düzenlemelerine ilişkin konuşan Maliye Bakanı Hammond, "Kemer sıkma devri nihayet sona eriyor." ifadesini kullandı.

Hammond, İngiltere'nin yeni bütçe düzenlemeleri kapsamında İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) hazırlıkları için hükümet birimlerinin kullanması amacıyla 2,2 milyar sterlin seviyesinde bir ödenek ayırıldığını bildirdi.

Bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisinin (OBR) İngiltere'nin büyüme performansına ilişkin tahminlerini de paylaşan Hammond, İngiltere'nin 2019 yılı için büyüme tahminin yüzde 1,3'ten, yüzde 1,6'ya yükseltildiğini vurguladı.

Hammond, OBR tahminlerine göre İngiliz ekonomisinin, 2020'de yüzde 1,4, 2021'de yüzde 1,4, 2022'de yüzde 1,5 ve 2023'de ise yüzde 1,6 seviyesinde büyümesinin beklendiğini kaydetti.

Ülkede reel gelir büyümesinin yaklaşık yüzde 3,1 seviyesinde olduğunun altını çizen Hammond, OBR tahminlerine göre ülkede enflasyonun yüzde 2,0 seviyesine gerilemesinin beklendiğini belirtti.

Hammond, ülkenin kamu borçlanmasına ilişkin ise bu yıl İngiltere’nin kamu borçlanmasının bir önceki bütçede yer alan tahminlere kıyasla 11,6 milyar sterlin daha düşük olacağını dile getirdi.

- Kamu borçlanmasının 20 yılın en düşük seviyesine gerilemesi beklentisi

İngiltere'nin yıllık kamu borçlanma ihtiyacının düşürülmesinin hedeflendiğinin altını çizen Hammond, ülkenin yıllık kamu borçlanmasının 2019-2020 döneminde 31,8 milyar sterline, 2020-2021 aralığında 26,7 milyar sterline, 2021-2022 yıllarında da 23,8 milyar sterline gerilemesinin beklendiğini ifade etti.

Hammond, 2022-2023 döneminde ise ülkenin yıllık kamu borçlanmasının 20,8 milyar sterline, 2023-2024 döneminde son 20 yılın en düşük seviyesi olan 19,8 milyar sterline düşmesinin öngörüldüğünü söyledi.

İngiltere'nin kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2016-2017 döneminde yüzde 85,2 seviyesine tırmandığını belirten Hammond, bunun resmi tahminler çerçevesinde bu yıl sonunda yüzde 83,7'e, 2023-2024 döneminde ise yüzde 74,1 seviyesine gerilmesinin umulduğunu kaydetti.

Hammond, ayrıca İngiltere'nin AB'den ayrılık sürecinin bir anlaşmayla tamamlanması halinde AB bütçesine verilen katkının ülke içerisinde ek kaynak olarak kullanılabileceğini de aktardı.

Bütçe düzenlemelerinin en önemli kısımlarından biri olan ulusal sağlık sistemi (NHS) için daha fazla mali katkının planlandığını aktaran Hammond, gelecek beş yıl içinde NHS için 20,5 milyar sterlin daha ayırılacağını bildirdi.

Sosyal harcamaların da artırılmasının planlandığını vurgulayan Hammond, İngiltere'de engelliler için 2018-2019 döneminde kullanılmak üzere 45 milyon sterlin ayrıldığına işaret etti.

Hammond, silahlı kuvvetler (MoD) için ise bu yıl bir milyar sterlin ayrıldığını, ek bütçenin siber becerilerin artırılması ve anti-deniz altı sistemlerinin geliştirilmesi için kullanılmasının planladığını kaydetti.

Maliye Bakanı Hammond ayrıca ülkede akıl sağlığına ilişkin hizmetlere ek 2 milyar sterlin ayrıldığını belirterek, 30 milyar sterlin seviyesinde bir ödeneğin ise İngiltere'de otoyolların altyapısının iyileştirilmesi için kullanılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

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Brexit ingiltere kemer sıkma Londra Philip Hammond

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