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İngiltere’de konut fiyatları yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

Halifax konut fiyat endeksi verilerine göre ülkede haziran ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi

LONDRA (AA) – İngiltere’de konut fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış kaydetti.

Halifax konut fiyat endeksi verilerine göre ülkede haziran ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise konut fiyatları yüzde 1,8 arttı. İngiltere’de konut sektörü uzmanlarına göre konut sektöründe fiyat artışının önceye oranla hız kesmesi ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin yüksek olmasından ve yakın zamanda İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırım kararı alabileceğine ilişkin beklentiden kaynaklanıyor.

Konut fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Octone Capital Üst Yöneticisi Jonathan Samuels, “Bir süredir İngiltere’de konut piyasasının enerjisi ve belirli bir istikameti yok. Haziran verileri bunu gösteriyor. Faiz artırım beklentisi artmış durumda ve büyük ihtimalle temmuz ayında konut piyasası aktivitesi daha da yavaşlayacak.” İfadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney dün yaptığı bir konuşmada son ekonomik verilerin daha güçlü bir ekonomik büyümeye işaret ettiğini söylemişti.

Uzmanlar İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’nin ekonomik büyüme görünümüne ilişkin son açıklamalarının ardından bankanın ağustos ayında olası bir faiz artırım karar alabileceğini düşünüyor.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinden bankanın başekonomisti Andy Haldane dahil üç üye, geçen ay yapılan toplantıda bankanın para politikası faizini artırması yönünde oy kullanmıştı. Diğer altı üye ise bankanın para politikası faizinin yüzde 0,5 seviyesinde tutulması yönünde oy kullanmıştı.

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