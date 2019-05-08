FİNANS

İngiltere'de kripto paralar için hukuki çözüm hazırlığı

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

İngiltere ve Galler Yüksek Mahkeme Başkanı Geoffery Vos, akıllı sözleşmeler önünde yer alan hukuki belirsizliklerin ortadan kaldırılması hâlinde yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin artacağını söyledi.

İngiltere'de kripto paralar için hukuki çözüm hazırlığı

İstanbul, (DHA) - İngiltere ve Galler Yüksek Mahkeme Başkanı Geoffery Vos, akıllı sözleşmeler önünde yer alan hukuki belirsizliklerin ortadan kaldırılması hâlinde yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin artacağını söyledi.

Legal Futures’ın haberine göre Vos, Liverpool kentinde ‘Mülkiyet Olarak Kripto Varlıklar’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Vos konuşmasında “Şimdiye kadar kripto paralar ve kripto varlıklar üzerindeki yaygın hukuki belirsizlikler, bunların finansal işlemlerde kullanılması yarışında başlama çizgisinin bile geçilmemesine neden oldu. Şüphesiz ki bu çizgi yakında geçilecek” ifadelerine yer verdi.

Akıllı sözleşmelerin ve kripto varlıkların yaygınlaşmasının yapılacak yasal düzenlemelere bağlı olduğunu dile getiren Vos, yeni teknolojilerin kullanımını zorlaştıracak yasalar çıkarmak yerine, kripto paralar ve kripto varlıklar için hukuki bir temel oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, akıllı sözleşmelerin kullanımını geciktiren yasal engellerin tespitinin ve gerekirse bunların yürürlükten kaldırılabileceğinden söz etti.

Kripto varlıkların hukuksal açıdan "mülkiyet" olarak tanınmasını öneren Sir Geoffery Vos, böylece kripto para yatırımcıları için gerekli hukuki güven ortamının oluşacağını ve İngiltere’de her yıl trilyonlarca akıllı hukuk sözleşmesinin devreye girmesinin beklenebileceğini vurguladı.

Dünyada en çok kripto para yatırımcısı bulunduran ülkeler sıralamasında Türkiye’nin İngiltere ile birlikte ilk on içerisinde yer aldığını vurgulayan dijital para borsası Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer ise Türkiye’de de benzer bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Özer şöyle konuştu:

“DataLight’ın gerçekleştirdiği son çalışmaya göre Birleşik Krallık 3 milyon 898 bin kripto para yatırımcısı ile dünyada dördüncü iken Türkiye 2 milyon 414 bin kullanıcı ile dokuzuncu sırada. Büyüklük olarak İngiltere’ye çok yakınız ve hukuki alanda benzer bir yaklaşıma bizim de çok ihtiyacımız var. Akıllı sözleşmeler gelecekte kripto paraların daha da yaygınlaşmasıyla öncelikli ve kullanışlı bir yöntem olacak. Kaldı ki bu sözleşmelerdeki bireysel ticari ayrıntılar, ortaklar ve düzenleyiciler ile muadil risk ölçümleri gibi noktalar son derece şeffaf bir şekilde yer alıyor. Bir süre önce Bank of America Merrill Lynch, Citi, Credit Suisse ve J.P. Morgan, akıllı sözleşme yöntemiyle kredi temerrüt takasını başarıyla gerçekleştirdiler. Sadece bu örnek bile, akıllı sözleşmelerin ne kadar etkili bir yöntem olabileceğinin sinyallerini verdi.”

Özer, kripto paraları iç pazara tehdit unsuru olarak gören ve düzenleyici kurumlar ile iş dünyası arasında fikir ayrılıklarına yol açan mevcut bazı yaklaşımların doğru olmadığını vurguladı.

İngiltere'de kripto paralar için hukuki çözüm hazırlığı

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisiYapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Alternatif Bank'ın aktifleri ilk çeyrekte yüzde 21 yükseldiAlternatif Bank'ın aktifleri ilk çeyrekte yüzde 21 yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Dolarda '23 Haziran' etkisi

Dolarda '23 Haziran' etkisi

Rusya'dan dolar hamlesi

Rusya'dan dolar hamlesi

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Egea için 225 milyon dolar yatırım kararı

Egea için 225 milyon dolar yatırım kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini ekledi

Fibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini ekledi

Türk Telekom gelirleri ilk çeyrekte yüzde 15.3 yükseldi

Türk Telekom gelirleri ilk çeyrekte yüzde 15.3 yükseldi

Türkiye'deki turizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya'da

Türkiye'deki turizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya'da

Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Alternatif Bank'ın aktifleri ilk çeyrekte yüzde 21 yükseldi

Alternatif Bank'ın aktifleri ilk çeyrekte yüzde 21 yükseldi

Akdeniz'in kruvaziyer devleri Kuşadası'nda buluştu

Akdeniz'in kruvaziyer devleri Kuşadası'nda buluştu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.