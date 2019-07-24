İngiltere'de Maliye Bakanlığına bir Müslüman getirildi

LONDRA (AA) - İngiltere’de yeni kurulan kabinede Maliye Bakanlığına, bir önceki Başbakan Theresa May döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Müslüman Sajid Javid getirildi.

Yeni Başbakan Boris Johnson'ın kabinesinde Maliye Bakanlığı koltuğuna oturacak Javid, atamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Maliye Bakanı olarak görevlendirildiğim için derin onur duyuyorum. Maliye Bakanlığı (ekibi) ile çalışarak AB’den ayrılmak için hazırlanmak, ülkemizi birleştirmek, gelecekteki inanılmaz fırsatları harekete geçirmek için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Pakistanlı Müslüman göçmen bir aileden gelen 50 yaşındaki Javid, daha önce eski Başbakan David Cameron’ın hükümetinde sırasıyla Hazine Bakanlığına bağlı Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Finanstan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Kültür, Medya Bakanlığı ile İş, İnovasyon ve Yetenek Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Javid, daha sonra 2016 yılında yapılan AB referandumunun ardından eski Başbakan Theresa May tarafından kurulan hükümette ise Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı görevlerini yapmıştı.