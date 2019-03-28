FİNANS

İngiltere’de otomotiv üretiminde sert düşüş

FİNANS HABERLERİ  | 28.03.2019 20:33 | Son Güncelleme

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu, şubat ayında otomotiv üretiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 azalarak 123 bin 223'e gerilediğini açıkladı

LONDRA (AA) - İngiltere’de otomotiv üretimi şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 azaldı.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere iç pazarına yönelik otomotiv üretiminin şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 düşerek, toplam 25 bin 218 adete gerilediği kaydedildi.

Aynı ay ihracata yönelik otomotiv üretiminin ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,4 azalarak toplam 97 bin 985 adete düştüğü belirtilen açıklamada, buna göre iç pazar ile ihracata yönelik üretimin genel ortalamasının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 azalarak 123 bin 223 adete gerilediği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, “Peş peşe dokuz aydır araç üretiminde yaşanan düşüş, Avrupa Birliği’nden anlaşmasız bir şekilde çıkılması halinde endüstrinin yara almayacağını düşünenler için bir alarm niteliğinde olmalı. Yönetilebilir bir anlaşmasız ayrılık sadece hayal ürünü.” değerlendirmesinde bulundu.

Hawes, İngiltere’de otomotiv sanayinin üzerinde baskı yaratan Brexit belirsizliğinin yatırımların durmasına neden olduğunu ve ülkenin küresel saygınlığına zarar verdiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra otomotiv SMMT üretim

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