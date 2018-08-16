İngiltere'de perakende satışlar beklentinin üzerinde arttı

LONDRA (AA) - İngiltere'de oto ve akaryakıt dahil perakende satışlar, geçen ay yıllık bazda yüzde 3,5 arttı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede oto ve akaryakıt dahil perakende satışlar, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 3,5 artış gösterdi.

Ülkede oto ve akaryakıt dahil perakende satışlar, temmuzda aylık bazda ise yüzde 0,2 olan beklentinin üzerine çıkarak 0,7 artış kaydetti.

Oto ve akaryakıt hariç perakende satışlar da temmuzda yıllık bazda yüzde 2,8 olan beklentiyi aşarak yüzde 3,7 arttı.

ONS İstatistik Uzmanı Rhian Murphy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Birçok tüketici, temmuz ayında aslında mağazalara pek uğramadı. Fakat online perakende satışları bazı şirketlerin kampanya dönemine girmesiyle güçlü seyretti. Yiyecek satışları ise Dünya Kupası ve iyi hava şartları nedeniyle yüksek seyretti." ifadelerini kullandı.

