"İngiltere'de sağlık hizmetlerinin iyileşmesi için vergi artışı gerekli"

LONDRA (AA) - Merkezi Londra’da bulunan Mali Çalışmalar Enstitüsü (IFS), İngiltere’de sağlık hizmetlerinin iyileştirilebilmesi için vergi artışına gidilmesi gerektiğini duyurdu.

IFS'den yapılan açıklamada, İngiltere’nin sağlık hizmetlerine (NHS) her yıl ortalama yüzde 4 daha fazla yatırım yapılması gerektiği, bunun karşılanabilmesi için gelecek 15 yıl boyunda hanehalkı başına 2 bin sterlin seviyesinde bir ek giderin oluşabileceği kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere’nin giderek bozulan sağlık sisteminin yeniden ayağa kaldırılabilmesi için vergi artışına gidilmesinin en gerçekçi yol olduğu vurgulandı.

İngiltere’de sağlık hizmetlerine yapılan harcamanın her yıl ne oranda artırılabileceğine dair tartışmalar devam ediyor.

İngiliz basınına göre, İngiltere Hazinesi, sağlık hizmetleri için yıllık yüzde 2 seviyesinde artış önerirken, İngiltere’nin Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Jeremy Hunt yüzde 3’lük artış talep ediyor.

İngiltere’de sağlık çalışanlarının bağlı bulunduğu sendikalar platformundan martta yapılan açıklamada, ülke genelinde 1,3 milyon sağlık çalışanının ücretinin artırılması konusunda İngiliz hükümetiyle anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.