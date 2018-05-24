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"İngiltere'de sağlık hizmetlerinin iyileşmesi için vergi artışı gerekli"

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 13:48 | Son Güncelleme

Mali Çalışmalar Enstitüsü, İngiltere'nin sağlık hizmetlerine her yıl ortalama yüzde 4 daha fazla yatırım yapılması gerektiğini açıkladı

LONDRA (AA) - Merkezi Londra’da bulunan Mali Çalışmalar Enstitüsü (IFS), İngiltere’de sağlık hizmetlerinin iyileştirilebilmesi için vergi artışına gidilmesi gerektiğini duyurdu.

IFS'den yapılan açıklamada, İngiltere’nin sağlık hizmetlerine (NHS) her yıl ortalama yüzde 4 daha fazla yatırım yapılması gerektiği, bunun karşılanabilmesi için gelecek 15 yıl boyunda hanehalkı başına 2 bin sterlin seviyesinde bir ek giderin oluşabileceği kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere’nin giderek bozulan sağlık sisteminin yeniden ayağa kaldırılabilmesi için vergi artışına gidilmesinin en gerçekçi yol olduğu vurgulandı.

İngiltere’de sağlık hizmetlerine yapılan harcamanın her yıl ne oranda artırılabileceğine dair tartışmalar devam ediyor.

İngiliz basınına göre, İngiltere Hazinesi, sağlık hizmetleri için yıllık yüzde 2 seviyesinde artış önerirken, İngiltere’nin Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Jeremy Hunt yüzde 3’lük artış talep ediyor.

İngiltere’de sağlık çalışanlarının bağlı bulunduğu sendikalar platformundan martta yapılan açıklamada, ülke genelinde 1,3 milyon sağlık çalışanının ücretinin artırılması konusunda İngiliz hükümetiyle anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, sağlık çalışanlarının yarısının maaşlarına 3 aylık dönemde yüzde 6,5, diğer yarısına ise yüzde 9 ila yüzde 29 arasında farklı oranlarda zam yapılmasına, sağlık çalışanları içerisinde en düşük gelire sahip olan temizlik ve yemek hizmetleri veren çalışanların maaşlarının yaklaşık yüzde 15 seviyesinde artırılmasına karar verildiği belirtilmişti.

Anlaşma kapsamında, yaklaşık bir yıllık deneyime sahip bir hemşirenin maaşının 3 yıllık dönemde yüzde 21 artırılarak yıllık toplam 27 bin 400 sterline yükseltileceği kaydedilmişti.

İngiltere'de ortalama enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 2,4, gelecek yıl yüzde 1,8, 2020'de ise yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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