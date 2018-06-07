FİNANS

İngiltere’den AB’ye "tedbir anlaşması" önerisi

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 18:17 | Son Güncelleme

İngiliz hükümeti tarafından yayımlanan “Geçici Gümrük Düzenlemesi” öneri metninde İngiltere ve AB arasında geçici gümrük düzenlemelerinin “zamanla sınırlı şekilde” ve yeni gümrük düzenlemeleri konusunda anlaşmaya varılıncaya kadar uygulamada olacağı belirtildi

LONDRA (AA) - İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ile ticaretinin birlikten ayrılmasının ardından Gümrük Birliği esaslarına uygun olarak yürütülmesini öngören tedbir anlaşmasının 2021 yılının sonuna kadar geçerli olmasını önerdi.

İngiliz hükümeti tarafından yayımlanan “Geçici Gümrük Düzenlemesi” öneri metninde İngiltere ve AB arasında geçici gümrük düzenlemelerinin “zamanla sınırlı şekilde” ve yeni gümrük düzenlemeleri konusunda anlaşmaya varılıncaya kadar uygulamada olacağı belirtildi.

Öneri metnine göre İngiltere’nin Avrupa Birliği ile ticaretini geçici olarak 2021 yılının sonuna kadar Gümrük Birliği esaslarına uygun şekilde sürdürmesi planlanıyor.

İngiliz basınında İngiltere’nin AB’den ve Gümrük Birliği’nden ayrılma kararı almasına rağmen 2021 yılının sonuna kadar AB ile ticarini geçici olarak Gümrük Birliği kurallarına göre sürdürmesi “tedbir anlaşması” olarak adlandırılıyor.

Bu geçici düzenleme ile İngiltere’nin AB’den resmen ayrılmasının ardından, İngiltere ve İrlanda arasında gümrük ve sınır konusunda oluşabilecek sorunların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İngiliz basınında daha önce İngiltere’nin öneri metninde tedbir anlaşmasının uygulanma süresine ilişkin kesin bir tarihin yer almadığı fakat İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis’in ısrarı karşısında anlaşmanın süresine ilişkin kesin tarihin metne eklendiği öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
anlaşma Avrupa Birliği ingiltere Londra

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