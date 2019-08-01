FİNANS

İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 12:45 | Son Güncelleme

İngiltere Maliye Bakanlığı, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız çıkış olasılığına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe ayrıldığını duyurdu

LONDRA (AA) - İngiliz hükümeti, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılması olasılığına yönelik gerekli hazırlıkların yapılması için hazineden 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe tahsis edildiğini duyurdu.

İngiltere Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız çıkış olasılığına ilişkin olarak ülkede gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkenin 31 Ekim'de birlikten ayrılmasının sağlanması için acil olarak değerlendirilen düzenlemeler için ilk etapta 1,1 milyar sterlin ayrıldığı, gerekmesi halinde düzenlemelerin işlevselliğini artırması için ek 1 milyar sterlinin daha bu yıl içerisinde kullanılabileceği belirtildi.

Ayrılan bütçenin; İngiltere'nin gümrük ve sınır kontrollerinde gerekli hazırlıkların yapılması, kritik tıbbi malzemelerin sevkiyatının sağlanması, şirketlerin ve ülke dışındaki İngiliz vatandaşlarının desteklenmesi için kullanılmasının planlandığı kaydedildi.

İngiltere, AB'den çıkış için 4,2 milyar sterlinlik kısmı bu yıl içerisinde kullanılmak üzere şimdiye kadar toplam 6,3 milyar sterlinlik bir bütçe ayırdı.

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere'nin AB'den ayrılmasına 92 gün kalmışken hazırlıklarımızı yoğunlaştırmamız son derece önemli. Eğer iyi bir anlaşma elde edemezsek bir anlaşma olmadan ayrılacağız. Ek 2,1 milyar sterlinlik bütçe, bir anlaşma ile ya da anlaşmasız 31 Ekim'de ayrılmamızı sağlamak üzere ayrıldı." ifadelerini kullandı.

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