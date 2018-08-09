“İngiltere’nin en zengini Monako’ya taşınıyor”

İngiltere’de 2016 yılının haziran ayında yapılan Avrupa Birliği (AB) referandumu öncesinde birlikten ayrılmayı savunan 65 yaşındaki Jim Ratcliffe, İngiliz ekonomisinin AB dışında daha başarılı olacağını savunuyordu.

Jim Ratcliffe'tan henüz İngiliz medyasında yer alan haberlere ilişkin açıklama gelmezken, kurucusu ve üst yöneticisi olduğu Ineos’tan yapılan açıklamada sadece şirketin yönetim merkezinin İngiltere’de tutulması konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Ratcliffe yaklaşık iki ay önce ise İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından iş dünyasına katkıları gerekçesiyle şövalyelik nişanı ile onurlandırılmıştı.

Ratcliffe, Sunday Times’ın bu yılın mayıs ayında açıkladığı İngiltere’nin en zenginleri listesinde yaklaşık 21 milyar sterlinlik serveti ile ilk sırada yer almıştı.

Ratcliffe, AB referandumunun ardından İngiliz hükümetinden çıkış müzakerelerinde sert bir tavır sergilemesini talep ederek, “Dinlemeli ve sarsılmaz bir şekilde nazik olup, çekiciliğimizi korumalıyız. Fakat işler zorlaştığında ya da bir çok konu saat sabahın üçünde kazanıldığında ya da kaybedildiğinde zayıflığa ya da eğilmeye yer olmamalı.” ifadelerini kullanmıştı.

Ratcliffe’ın yüzde 60 hissesine sahip olduğu Ineos geçen yıl sonunda yaklaşık 2,2 milyar sterlin kar açıklamıştı.

2010 yılında iktidarda olan İşçi Partisi’nin vergi politikasını protesto ederek İsviçre’ye taşınan Ratcliffe'ın, o dönem yılda 450 milyon sterlin vergi avantajı sağladığı tahmin ediliyor.

Ratcliffe daha sonra İktidardaki Muhafazakar Parti’nin 2016 yılında kurumlar vergisini yüzde 28’den yüzde 20 seviyesine düşürmesinin ardından İngiltere’ye dönmüştü.

Monaco’da yerleşik yaşayanlar gelir vergisinden muaf tutuluyor. Yasalara göre bir yılın altı ayını Monaco’da geçirenler oturum izni kapsamında yerleşik sayılıyor.

İngiltere’de iş yapan çok sayıda iş insanının vergi avantajlarından yararlanmak için yılın bir bölümünü Monaco’da geçirerek İngiltere’deki gelirlerine karşılık vergi ödemekten kaçındıkları biliniyor.

