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İngiltere'nin eski Maliye Bakanı George Osborne:

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

"İktidardaki Muhafazakar Parti'nin hatalı politikaları, referandumdan Brexit kararının çıkmasına neden oldu" - "Brüksel'in her yaptığının bir zorluk ya da mücadele oluşturduğunu tartışmakta hatalıydık" - "Milliyetçilik davulu çalmaya çalışmak, modern muhafazakarlıkta işe yaramıyor"

LONDRA (AA) - İngiltere'nin eski Maliye Bakanı George Osborne, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin hatalı politikalarının, referandumdan Brexit kararının çıkmasına neden olduğunu söyledi.

İngiltere’de finans krizinin arından uygulanan kemer sıkma politikalarının mimarı olarak bilinen Osborne, İngiliz yayın kurumu BBC’ye verdiği röportajda, Brexit'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidardaki Muhafazakar Parti’nin hatalı politikalarının referandumdan Brexit kararının çıkmasına neden olduğunu belirten Osborne, AB referandumu öncesinde birlikte kalmaktan yana kampanya yürütenlerin AB’de kalmanın faydalarını anlatmakta geç kaldığını söyledi.

Yanlış bir strateji izlediğini kabul eden Osborne, "Brüksel’in her yaptığının bir zorluk ya da mücadele oluşturduğunu tartışmakta hatalıydık." ifadesini kullandı.

İngiltere'de Muhafazakar Parti’nin, "yıllık göçmen sayısının 100 binin altına çekileceği" yönünde söz vermesinin de hata olduğunu savunan Osborne, "Bunu gerçekleştiremedik. Bu konu, bu hedefin nasıl gerçekleştirilebileceği tartışmalarını başlattı." değerlendirmesinde bulundu.

İktidardaki Muhafazakar Parti’nin Başbakan Theresa May liderliğinde milliyetçi çizgiye kaymasının partinin son genel seçimde iktidarı kaybetmesine neden olduğunu iddia eden Osborne, "Milliyetçilik davulu çalmaya çalışmak, modern muhafazakarlıkta işe yaramıyor." dedi.

İngiltere’nin AB referandumu sonrasında istifa eden eski Başbakanı David Cameron döneminde Maliye Bakanlığı yapan Osborne, Theresa May tarafından kurulan yeni kabinede istenmemişti. Osborne, 2016’da bakanlık ve geçen yıl ise vekillik görevlerinden istifa etmişti.

Osborne, halihazırda 890 bin tirajı olan, Rus iş insanı Alexander Lebedev’in sahibi olduğu Evening Standard gazetesinde genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brexit George Osborne ingiltere Londra

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