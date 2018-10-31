LONDRA (AA) - İngiltere'nin eski Maliye Bakanı George Osborne, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin hatalı politikalarının, referandumdan Brexit kararının çıkmasına neden olduğunu söyledi.

İngiltere’de finans krizinin arından uygulanan kemer sıkma politikalarının mimarı olarak bilinen Osborne, İngiliz yayın kurumu BBC’ye verdiği röportajda, Brexit'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidardaki Muhafazakar Parti’nin hatalı politikalarının referandumdan Brexit kararının çıkmasına neden olduğunu belirten Osborne, AB referandumu öncesinde birlikte kalmaktan yana kampanya yürütenlerin AB’de kalmanın faydalarını anlatmakta geç kaldığını söyledi.

Yanlış bir strateji izlediğini kabul eden Osborne, "Brüksel’in her yaptığının bir zorluk ya da mücadele oluşturduğunu tartışmakta hatalıydık." ifadesini kullandı.

İngiltere'de Muhafazakar Parti’nin, "yıllık göçmen sayısının 100 binin altına çekileceği" yönünde söz vermesinin de hata olduğunu savunan Osborne, "Bunu gerçekleştiremedik. Bu konu, bu hedefin nasıl gerçekleştirilebileceği tartışmalarını başlattı." değerlendirmesinde bulundu.