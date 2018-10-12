FİNANS

İngiltere'nin pastane devi iflasın eşiğinde

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 16:01 | Son Güncelleme

Ülkenin önde gelen perakende zincirlerinden Patisserie Valerie, giderek artan mali sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor

LONDRA (AA) - Uzun süredir mali sıkıntıları ile gündemde olan İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Patisserie Valerie, iflasın eşiğinde bulunuyor.

Pastane zincirinin bağlı bulunduğu Patisserie Holdings’ten yapılan açıklamada, şirketin mayısta toplam 28,8 milyon sterlin seviyesinde nakit rezervinin bulunduğunu bildirmesine karşın mevcut rezervin bu seviyenin altında olduğu bildirildi.

Şirketin finansal raporlamaları ile mevcut mali yapısı arasında ciddi uyuşmazlıklar bulunduğu belirtilen açıklamada, şirketin finans direktörlüğü görevinde bulunan Chris Marsh’ın yetkilerinin askıya alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Marsh’ın, geçen gece İngiliz polisi tarafından tutuklandığı, sonrasında kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Perakende uzmanları, kısa zaman içerisinde nakit enjekte edilememesi durumunda şirketin batmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Patisserie Valerie'nin, İngiltere genelinde 206 mağazası ve yaklaşık 2 bin 500 çalışanı bulunuyor.

PARTNERİnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'
300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki
İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkeziİzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra pastane Patisserie Valerie

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”

“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”

BKM / Canko: Blockchain yeniden sorgulama devrimidir

BKM / Canko: Blockchain yeniden sorgulama devrimidir

Bakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu

Bakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu

Borsalardan e-ticaret dayanışması

Borsalardan e-ticaret dayanışması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.