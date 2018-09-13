FİNANS

İngiltere'ye "okul üzümü" ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 11:27 | Son Güncelleme

İlköğretim çağındaki çocukların beslenme çantaları için 14 gramlık ambalajlarda üretilen organik kuru üzümlere İngiltere pazarından gelen talep artıyor - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Işık: - "İngiltere'de tam gün eğitim olması nedeniyle ebeveynler ilkokula giden çocuklarının beslenme çantalarına her gün mutlaka organik kuru meyve koyuyor" - "Bu yıl bin 500 ton üzümü sadece okulda tüketilmek üzere ihraç edeceğiz"

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Ege ovalarından İngiltere'ye organik "okul üzümü" ihracatı hızla artıyor.

İngiltere'de ilköğretim çağındaki çocukların beslenme çantaları için 14 gramlık ambalajlarda hazırlanan çekirdeksiz kuru üzümlerin, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki organik kuru meyve işleme tesislerinden sevkıyatına başlandı.

Avrupa ülkelerine organik tarım ürünleri ihracatı yapan Işık Tarım'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, AA muhabirine, Avrupa'dan organik ürün talebinin hızla arttığını belirtti.

Türkiye'nin bu yıl 250 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üreteceğini, bunun 20-25 bin tonluk bölümünün ise organik olarak ihraç edileceğini kaydeden Işık, üzümlerin gıda sanayisinde girdi olmasının yanında son dönemde doğrudan tüketim pazarında da yoğun olarak tercih edildiğini ifade etti.

Dünya genelinde şekerli ürünlere karşı tepkinin artmasıyla kuru meyvenin sağlıklı gıdalar arasında yükselen bir tüketim grafiği yakaladığına dikkati çeken Işık, bunun çocuklara cazip gelmesi için ambalaj yapılarının da değiştiğini kaydetti.

- Çocuklar için özel ambalaj

Türkiye'den 80 bin tona yakın kuru üzüm gönderilen İngiltere'ye buradaki çocukların tüketimi için özel ambalajlar hazırladıklarını belirten Işık, şu bilgileri verdi:

"İngiltere'de tam gün eğitim olması nedeniyle ebeveynler ilkokula giden çocuklarının beslenme çantalarına süt, ekmek ve meyve koymak durumunda. Çantada taşımaya daha uygun olması nedeniyle kuru meyveler daha çok tercih görüyor. Okula giden çocuğun çantasında mutlaka kuru meyve oluyor. Kuru üzümün yanında elma, incir, kayısı kurularının da karışımları oluyor. Bu ülkeye gönderilen organik kuru üzümün yüzde 25-30'u marketlerde küçük ambalajlarla satışa sunuluyor. Bunun da en az yüzde 10'u çocuklar içindir. Bu yıl da bin 500 tona yakın ürünü sadece okulda tüketilmek üzere ihraç edeceğiz."

- Türkiye'de de tüketim artıyor

Mehmet Ali Işık, Avrupa ve ABD ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda hem üretici hem tüketici ilgisinin organik ürünlere yöneldiğine işaret etti.

Organik üretim yaptırmak için geçmişte kendilerinin üreticinin ayağına gittiğini, örnek bahçeler kurduklarını, alım garantileri verdiklerini, bugün ise üreticinin kendilerine gelerek organik üretim yapmak istediğini aktaran Işık, "Çiftçimiz de artık organiğin yararlarına inanmış durumda. Sadece aldığı fiyata bakmıyor. Toprağında sürdürülebilir, sağlıklı ekolojik üretim yapmak istiyor." dedi.

- Ürünün gerçek fiyatı

Tüketim tarafında da marketlerde ambalajlı organik ürünlerin boy göstermeye başladığını, sürüm arttıkça tüketimin daha da artacağını kaydeden Işık, "Organik ürünlerle diğerleri arasında yüzde 20-25 fark var. Ama aslında organik ürün daha pahalı değil. Konvansiyonel ürünler suni gübrelerle ve ilaçlarla verimi artırılmış, bu yolla maliyeti düşürülmüş ürünlerdir. Yani aslında ürünün gerçek fiyatı organik ürünün fiyatıdır." ifadelerini kullandı.

Işık, son dönemde Türkiye'deki okullarda hükümetin yürüttüğü programla çocuklara üzüm dağıtıldığını, bunun üzüm tüketiminin artırılması açısından çok olumlu olduğunu, gelecekte bu üzümlerin de organik olmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

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