İnnova çözümlerini dört kıta ve 37 ülkeye ihraç ediyor

Müşteri sadakatini yükseltmek isteyen Ooredoo, İnnova’nın PayFlex sadakat yönetimi çözümü sayesinde farklı müşteri segmentlerine yönelik hediye ve avantajlar sunuyor. Müşterilerine yönelik iki farklı sadakat programını PayFlex Sadakat Yönetimi çözümü üzerinden hayata geçiren Ooredoo, üst segment müşterileri için başlattığı program kapsamında havalimanları, oteller, restoranlar gibi mekanlarda çeşitli indirimler ve hediye fırsatları sunuyor. Ooredoo, tüm müşterileri için sürdürdüğü puan programı ile de üyelerine operatör hizmetlerini kullandıkça kazanacakları puanlar dağıtıyor. Bu puanlar, yine operatörün ses, mesaj, data paketi gibi hizmetlerini içeren ödül ve servislerinden yararlanmak için kullanılıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, İnnova’nın Cezayir’in önde gelen operatörlerinden Ooredoo’ya sunduğu PayFlex sadakat yönetimi çözümü, 2 milyar adet işlem kapasitesine ulaşarak uluslararası önemli bir başarıya daha imza attı.

İSTANBUL (AA) - İnnova Genel Müdürü Ali Emir Eren, Türkiye’de geliştirdikleri teknoloji çözümlerini Türkiye'de olduğu gibi uluslararası pazarlarda da başarıyla hayata geçirdiklerini belirterek, "İnnova olarak bugün ürünlerimiz dört kıtada, 37 farklı ülkede kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnnova’nın Ooredoo için geliştirdiği çözüm, müşteri sadakat yönetimi alanında sektör için en prestijli ve saygın ödül organizasyonlarından olan Loyalty Magazine Awards 2019’da ‘En İyi Müşteri Deneyimi’ kategorisinde final aşamasına yükselme başarısını gösterdi ve ödül süreci hâlen devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnnova Genel Müdürü Ali Emir Eren, "Türkiye’de geliştirdiğimiz teknoloji çözümlerini ülkemizde olduğu gibi uluslararası pazarlarda da başarıyla hayata geçiriyoruz. İnnova olarak bugün ürünlerimiz dört kıtada, 37 farklı ülkede kullanılıyor. Cezayir’in lider telekom operatörlerinden Ooredoo için geliştirdiğimiz müşteri sadakat yönetimi programımız, yıldan yıla artan bir başarı kaydederek bugün toplam 7 milyon müşteri sayısına ve 2 milyar adet işlem gibi büyük bir hacme ulaşarak gücünü kanıtlamış durumda. İnnova olarak, uluslararası pazarlardaki büyümemizi artan bir hızla sürdürmek ve ürünlerimizin başarısını, yaygınlığını daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

