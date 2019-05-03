FİNANS

İnnova çözümlerini dört kıta ve 37 ülkeye ihraç ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

İnnova’nın sadakat yönetimi çözümü, Cezayir’deki Ooredoo’da 2 milyar adet işlem hacmine ulaştı - İnnova Genel Müdürü Ali Emir Eren: -"Türkiye’de geliştirdiğimiz teknoloji çözümlerini ülkemizde olduğu gibi uluslararası pazarlarda da başarıyla hayata geçiriyoruz. İnnova olarak bugün ürünlerimiz dört kıtada, 37 farklı ülkede kullanılıyor"

İSTANBUL (AA) - İnnova Genel Müdürü Ali Emir Eren, Türkiye’de geliştirdikleri teknoloji çözümlerini Türkiye'de olduğu gibi uluslararası pazarlarda da başarıyla hayata geçirdiklerini belirterek, "İnnova olarak bugün ürünlerimiz dört kıtada, 37 farklı ülkede kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, İnnova’nın Cezayir’in önde gelen operatörlerinden Ooredoo’ya sunduğu PayFlex sadakat yönetimi çözümü, 2 milyar adet işlem kapasitesine ulaşarak uluslararası önemli bir başarıya daha imza attı.

Müşteri sadakatini yükseltmek isteyen Ooredoo, İnnova’nın PayFlex sadakat yönetimi çözümü sayesinde farklı müşteri segmentlerine yönelik hediye ve avantajlar sunuyor. Müşterilerine yönelik iki farklı sadakat programını PayFlex Sadakat Yönetimi çözümü üzerinden hayata geçiren Ooredoo, üst segment müşterileri için başlattığı program kapsamında havalimanları, oteller, restoranlar gibi mekanlarda çeşitli indirimler ve hediye fırsatları sunuyor. Ooredoo, tüm müşterileri için sürdürdüğü puan programı ile de üyelerine operatör hizmetlerini kullandıkça kazanacakları puanlar dağıtıyor. Bu puanlar, yine operatörün ses, mesaj, data paketi gibi hizmetlerini içeren ödül ve servislerinden yararlanmak için kullanılıyor.

İnnova’nın Ooredoo için geliştirdiği çözüm, müşteri sadakat yönetimi alanında sektör için en prestijli ve saygın ödül organizasyonlarından olan Loyalty Magazine Awards 2019’da ‘En İyi Müşteri Deneyimi’ kategorisinde final aşamasına yükselme başarısını gösterdi ve ödül süreci hâlen devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnnova Genel Müdürü Ali Emir Eren, "Türkiye’de geliştirdiğimiz teknoloji çözümlerini ülkemizde olduğu gibi uluslararası pazarlarda da başarıyla hayata geçiriyoruz. İnnova olarak bugün ürünlerimiz dört kıtada, 37 farklı ülkede kullanılıyor. Cezayir’in lider telekom operatörlerinden Ooredoo için geliştirdiğimiz müşteri sadakat yönetimi programımız, yıldan yıla artan bir başarı kaydederek bugün toplam 7 milyon müşteri sayısına ve 2 milyar adet işlem gibi büyük bir hacme ulaşarak gücünü kanıtlamış durumda. İnnova olarak, uluslararası pazarlardaki büyümemizi artan bir hızla sürdürmek ve ürünlerimizin başarısını, yaygınlığını daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Fidelity: Kurumsal yatırımcıların yüzde 22’si çoktan kripto para piyasasına girdiFidelity: Kurumsal yatırımcıların yüzde 22’si çoktan kripto para piyasasına girdi
Ayık: Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmakAyık: Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İnnova

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yabancılar düğün yapmak için Türkiye’yi tercih ediyor

Yabancılar düğün yapmak için Türkiye’yi tercih ediyor

Bakan Albayrak: Yıllık enflasyon yüzde 19,71'den 19,50'ye geriledi

Bakan Albayrak: Yıllık enflasyon yüzde 19,71'den 19,50'ye geriledi

Alkin: Merkez enflasyon beklentisini revize edebilir 

Alkin: Merkez enflasyon beklentisini revize edebilir 

Fidelity: Kurumsal yatırımcıların yüzde 22’si çoktan kripto para piyasasına girdi

Fidelity: Kurumsal yatırımcıların yüzde 22’si çoktan kripto para piyasasına girdi

Ayık: Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmak

Ayık: Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmak

Yurtiçi üretici fiyatları Nisan'da yüzde 2.98 arttı (2)

Yurtiçi üretici fiyatları Nisan'da yüzde 2.98 arttı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.