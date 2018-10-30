İnnova'dan yeni SkywaveIoT Partner Programı

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İnnova Genel Müdürü Aydın Ersöz, SkywaveIoT platformu ile IoT alanında yatırım yapacak firmalara uçtan uca çözüm sunan, güvenilir ve güçlü bir iş ortaklığı sunduklarını belirterek, Türkiye'nin en önde gelen sistem entegratörü olarak ve inovatif teknolojiler kullanarak, Türk Telekom'un da verdiği güçle Türkiye IoT sektörünün önemli projelerine imza attıklarını bildirdi.

SkywaveIoT platformundan yararlanan şirketler; ürün geliştirme, pazarlama ve yeni iş birlikleri kurma alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlık desteğine de kolayca ulaşma imkanına sahip oluyor.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, Türkiye'de teknoloji sektörünün önemli projelerini hayata geçiren İnnova, başlattığı SkywaveIoT Partner Programı ile IOT alanında faaliyet gösteren şirketler, yeni çalışmaya başlayan startup'lar ve makinelerini bağlantılı hale getirmeyi hedefleyen üreticilerle bir araya gelerek IoT alanında yaratılan değerin arttırılmasını amaçlıyor.

SkywaveIoT partnerlerinin çözümlerini İnnova'nın çözüm ve hizmetlerini götürdüğü 4 kıtaya ulaştırma imkanı da bulacaklarını kaydeden Ersöz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında yüzde 100 kendi uzmanlığımızla geliştirdiğimiz SkywaveIoT platformu ile fabrikalar ve üretim ortamlarının yanı sıra akıllı şehir uygulamalarına özel akıllı çözümlerin de önünü açıyoruz. Bu alanda teknoloji geliştiren şirketlerin ihtiyaç duyduğu güçlü, güvenilir teknoloji ve platform desteğini sunuyoruz. SkywaveIoT platformumuz, güvenli, ölçeklenebilir bulut mimarisi sayesinde perakende, bankacılık, enerji ve Endüstri 4.0 gibi alanlarda ihtiyaç duyulan üstün veri iletişimi, analizi ve yönetimi gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyor.

Güvenilir Türk Telekom iletişim altyapısı ile Türk Telekom veri merkezi üzerinden sunduğumuz SkywaveIoT platformu sayesinde IoT uygulamalarında yaratılan kritik veriler güvenli bir şekilde ülkemizde depolanıyor. SkywaveIoT Partner Program ekibimiz, programa katılan girişimcilerle ortak iş geliştirme fırsatlarını değerlendiriyor. Ortak geliştireceğimiz ürünler ile ülkemiz ve sektörümüz için ciddi bir potansiyel barındıran bu alanda daha büyük ve kapsamlı projelere imza atacağımıza inanıyoruz"