İnovasyon için dev etkinliğe geri sayım

TİM tarafından ilk olarak 2012 yılında gerçekleştirilen etkinlikte bugüne kadar 400 bin ziyaretçi ağırlandı.

Harbiye Oditoryum Ana Sahnesi'ndeki resmi açılış töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması bekleniliyor. Etkinliğe Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katılım sağlaması planlanıyor.

Türkiye’de inovasyon kavramının yerleşmesine ve gelişmesine katkı sağlayan, üretim, ihracat ve katma değer için büyük öneme sahip inovasyon ekosisteminin en geniş buluşması olan etkinlik, Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda TİM'in organizasyonunda İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda 3-4 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek "Türkiye İnovasyon Haftası" dünyada ve Türkiye’de fark yaratan uluslararası profesyonel isimleri, sanayicileri ve akademisyenleri ağırlayacak.

Bu yıl da dünyada ve Türkiye’de fark yaratan uluslararası profesyonel isimleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini İstanbul’da bir araya getirerek inovasyon odaklı konferans, sergi, atölye çalışmaları ve deneyim alanları ile inovasyonda yeni yol haritalarının ve yaklaşımların oluşturulacağı etkinlikte İnovasyon Geliştirme Programı (İnovaLig) ödül töreni de gerçekleştirilecek.

- "Shazam" ruhu inovasyona ilham verecek

İleri teknoloji üretimi yapan firmaların üst düzey yöneticileri, son dönemde ihracatta çok önemli yer tutan dizilerin yapımcı ve senaristleri, sanayide fark yaratan inovasyon liderlerinin konuşmacı olarak katılacağı etkinlik, ana konuşmacı olarak Shazam Kurucu Ortağı Chris Barton, Estonya Eski Devlet Başkanı Toomas Hendrik Ilves ve Medya Sanatçısı Refik Anadol'u ağırlayacak.

Ilves, "Dijital Bir Ülke İnşa Etmek" başlıklı konuşması ile inovasyonda makro politikalar alanında kapı aralayacak, Barton da endüstrilerde oyunun kuralının değişimine ilişkin fikir ve deneyimlerini paylaşacak.