İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İnovatif ve katma değerli ürün ihracatıyla yeni rekorlara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Gülle ihracat rakamlara ilişkin değerlendirmesinde “Bu ayki ihracat rakamlarının, İnovasyon Haftası etkinliğimize teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanması bizler için hem bir mutluluk, ama aynı zamanda bir sorumluluk demek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin ihracat hedeflerine ulaşmak için en büyük motivasyonları olduğunu vurgulayan Gülle, "İnovatif ve katma değerli ürün ihracatıyla yeni rekorlara imza atacağız. Nisan ayı rakamlarımız ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

