İnşaat çeliği ithalatında gümrük vergisinin artırılması

Yayan, bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin İran'a karşı ticareti dengeleyecek makul tedbirler alması ihtiyacının doğduğuna işaret ederek, "Derneğimiz, Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak bu durumu dile getirmişti. Bugün alınan tedbir, İran gibi DTÖ kurallarını gözetmek mecburiyetinde hissetmeyen ülkelere karşı ilave koruma sağladı. Düzenlemeyle zaten yüzde 10 olan vergiye ilave yüzde 20 ile koruma sağlandığı anlaşılıyor. Bu, sektörümüz için olumlu bir adım." diye konuştu.

Türkiye'nin İran'dan geçen yıl yaptığı çelik ithalatında ciddi artış olduğunu belirten Yayan, bu dönemde İran'ın çelik üretimini en çok artıran ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

ZEYNEP KAHVECİ - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, inşaat çeliği ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranlarının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmayan ülkeler için yüzde 30'a yükseltilmesiyle ilgili, "Bu düzenleme, İran gibi DTÖ kurallarını gözetmek mecburiyetinde hissetmeyen ülkelere karşı ilave koruma sağladı." dedi.

- "ABD'nin koruma tedbirleri süratle gözden geçirilmeli"

Veysel Yayan, ABD'nin Türkiye'den çelik ürünleri ithalatına uyguladığı ilave gümrük vergisi tedbirlerine değinirken de bu önlemlerin başlangıçta Çin gibi ABD'nin dış ticaret açığı verdiği ülkeleri hedeflediğini, Türkiye'nin uygulamaya dahil edilmesinin ise savunulacak bir yanının olmadığını ifade etti.

Uygulamanın "ABD'nin kural tanımaz bir ülke olduğu" izlenimine yol açtığını belirten Yayan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'ye gelen ABD heyetine yaptığı konuşmada bu konuyu birinci öncelikli konu olarak dile getirdi. Memnuniyetle görüyoruz ki Sayın Berat Albayrak başkanlığında ABD'ye giden heyet ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan da bu konuyu öncelikli olarak gündeme getirdi." dedi.

ABD'nin kuralsız bir biçimde uyguladığı tedbiri kaldırmasının kendi imajı açısından da olumlu olacağını söyleyen Yayan, şunları kaydetti:

"ABD ile aramızdaki dış ticaretinin 75 milyar dolar seviyesine çıkartılması hedefleniyor. İki tarafın başkanları da bunu teyit ediyor. Peki oraya bir gram dahi çelik satamazken hangi ürünlerle bunu başaracağız? Tamamıyla subjektif nitelikteki yaklaşımlar ve koruma tedbirlerinin süratle gözden geçirilmesine ihtiyaç var. Bu konuda umutluyuz ve olumlu bir beklenti içindeyiz."

