FİNANS

İnşaat çeliği ithalatında gümrük vergisinin artırılması

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 14:27 | Son Güncelleme

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan: - "Düzenleme İran gibi DTÖ kurallarını gözetmek mecburiyetinde hissetmeyen ülkelere karşı ilave koruma sağladı"

ZEYNEP KAHVECİ - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, inşaat çeliği ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranlarının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmayan ülkeler için yüzde 30'a yükseltilmesiyle ilgili, "Bu düzenleme, İran gibi DTÖ kurallarını gözetmek mecburiyetinde hissetmeyen ülkelere karşı ilave koruma sağladı." dedi.

Yayan, AA muhabirine, söz konusu düzenleme ve ABD'nin Türkiye'den ithal edilen bazı çelik ürünlerine uyguladığı ilave gümrük vergisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin İran'dan geçen yıl yaptığı çelik ithalatında ciddi artış olduğunu belirten Yayan, bu dönemde İran'ın çelik üretimini en çok artıran ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Yayan, bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin İran'a karşı ticareti dengeleyecek makul tedbirler alması ihtiyacının doğduğuna işaret ederek, "Derneğimiz, Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak bu durumu dile getirmişti. Bugün alınan tedbir, İran gibi DTÖ kurallarını gözetmek mecburiyetinde hissetmeyen ülkelere karşı ilave koruma sağladı. Düzenlemeyle zaten yüzde 10 olan vergiye ilave yüzde 20 ile koruma sağlandığı anlaşılıyor. Bu, sektörümüz için olumlu bir adım." diye konuştu.

- "ABD'nin koruma tedbirleri süratle gözden geçirilmeli"

Veysel Yayan, ABD'nin Türkiye'den çelik ürünleri ithalatına uyguladığı ilave gümrük vergisi tedbirlerine değinirken de bu önlemlerin başlangıçta Çin gibi ABD'nin dış ticaret açığı verdiği ülkeleri hedeflediğini, Türkiye'nin uygulamaya dahil edilmesinin ise savunulacak bir yanının olmadığını ifade etti.

Uygulamanın "ABD'nin kural tanımaz bir ülke olduğu" izlenimine yol açtığını belirten Yayan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'ye gelen ABD heyetine yaptığı konuşmada bu konuyu birinci öncelikli konu olarak dile getirdi. Memnuniyetle görüyoruz ki Sayın Berat Albayrak başkanlığında ABD'ye giden heyet ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan da bu konuyu öncelikli olarak gündeme getirdi." dedi.

ABD'nin kuralsız bir biçimde uyguladığı tedbiri kaldırmasının kendi imajı açısından da olumlu olacağını söyleyen Yayan, şunları kaydetti:

"ABD ile aramızdaki dış ticaretinin 75 milyar dolar seviyesine çıkartılması hedefleniyor. İki tarafın başkanları da bunu teyit ediyor. Peki oraya bir gram dahi çelik satamazken hangi ürünlerle bunu başaracağız? Tamamıyla subjektif nitelikteki yaklaşımlar ve koruma tedbirlerinin süratle gözden geçirilmesine ihtiyaç var. Bu konuda umutluyuz ve olumlu bir beklenti içindeyiz."

PARTNERGörenler tanıyamadıGörenler tanıyamadı
ABD'li kyu Collective Atölye’nin çoğunluk hissesini satın aldıABD'li kyu Collective Atölye’nin çoğunluk hissesini satın aldı
Adıyaman'da 350 kişilik işe 7 bin 441 başvuruAdıyaman'da 350 kişilik işe 7 bin 441 başvuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi TÇÜD Veysel Yayan

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

Bakan Selçuk'tan kıdem tazminatı açıklaması

Bakan Selçuk'tan kıdem tazminatı açıklaması

Lisede yaptıkları herkesi şaşırtıyor! Kapı kapı dolaşıp, dağıtıyorlar

Lisede yaptıkları herkesi şaşırtıyor! Kapı kapı dolaşıp, dağıtıyorlar

Yurt dışı tatili planı yapanlara kötü haber!

Yurt dışı tatili planı yapanlara kötü haber!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk vatandaşları 2018'de Schengen vizesi için 52,7 milyon Euro ödedi

Türk vatandaşları 2018'de Schengen vizesi için 52,7 milyon Euro ödedi

Pegasus, Eindhoven ve Kazablanka’ya uçmaya başlıyor

Pegasus, Eindhoven ve Kazablanka’ya uçmaya başlıyor

ABD'li kyu Collective Atölye’nin çoğunluk hissesini satın aldı

ABD'li kyu Collective Atölye’nin çoğunluk hissesini satın aldı

Adıyaman'da 350 kişilik işe 7 bin 441 başvuru

Adıyaman'da 350 kişilik işe 7 bin 441 başvuru

Türk ev tekstilcileri İtalya’da uluslararası alıcılar ile buluştu

Türk ev tekstilcileri İtalya’da uluslararası alıcılar ile buluştu

Ak Portföy'e Yeni Teknolojiler Fonu'na "Getiri Lideri" ödülü

Ak Portföy'e Yeni Teknolojiler Fonu'na "Getiri Lideri" ödülü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.