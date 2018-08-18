FİNANS

İnşaat maliyet bedelleri belirlendi

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 09:37 | Son Güncelleme

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 64,10 lira ile 2 bin 940,71 lira arasında değişecek

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 64,10 lira ile 2 bin 940,71 lira arasında değişecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Buna göre, mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin asgari ve azami sınırları bin 341,59 lira ile 2 bin 940,71 lira, birinci sınıf inşaatlar için 566,17 lira ile bin 966,55 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 398,84 lira ile bin 332,37 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 134,72 lira ile 907,45 lira, basit inşaatlar için 64,10 lira ile 409,25 lira arasında tespit edildi.

Tebliğ ile kullanım amacı farklı olan diğer binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

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