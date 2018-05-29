İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, martta şubat ayına göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,92 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,92 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 2,29, işçilik endeksinde yüzde 0,41 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,44, işçilik endeksi yüzde 14,72 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,65, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,63 artış yaşandı. Martta şubat ayına göre, malzeme endeksi yüzde 2,28, işçilik endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 19,12, işçilik endeksi yüzde 14,63 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,83, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 18,83 artış gösterdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,31, işçilik endeksi yüzde 0,71 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 20,47, işçilik endeksi yüzde 15,05 arttı.

