İnşaat maliyetleri aylık yüzde 2.03 yıllık yüzde 19.91 arttı 

İstanbul, 28 Haziran (DHA) - İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2.03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.91 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre;
- bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2.66 ve işçilik endeksi yüzde 0.67,
- geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22.01 ve işçilik endeksi de yüzde 15.54,
- bina inşaatı maliyet endeksi, aylık yüzde 1.69, yıllık yüzde 19.25,
- malzeme endeksi aylık yüzde 2.23, işçilik endeksi yüzde 0.57,
- malzeme endeksi yıllık 21.18, işçilik endeksi yıllık yüzde 15.37,
- bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 3.15, yıllık yüzde 22.15,
- malzeme endeksi aylık yüzde 4.01, işçilik endeksi yüzde 1.06,
- malzeme endeksi yıllık yüzde 24.72, işçilik endeksi yüzde 16.18 arttı.
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