İnşaat malzemeleri ihracatı 19 milyar doları aştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) hazırladığı Ekim 2018 Sektör Raporu'na göre, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8'lik artışla 1,61 milyar dolar olan inşaat malzemeleri ihracatı, yıllık bazda 19,34 milyar dolara ulaştı.

Rapora göre, inşaat malzemeleri ihracatı, çalışma gün sayısındaki düşüşe rağmen ağustosta artmaya devam etti. Ağustosta inşaat malzemeleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artarak 1,61 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2018'e hızlı bir başlangıç yapan ihracat, yılın ilk yarısındaki yüksek performansını ikinci yarıya da taşıdı. Pazarlarda iyileşmelerin ihracat üzerindeki olumlu etkisi, yılın ikinci yarısında da sürdü.

Özellikle iç piyasadaki yavaşlama, ağustos ayı ihracat artışında etkili oldu. 2014'te 22,1 milyar dolar, 2015'te 17,7 milyar dolar, 2016'da 16 milyar dolar ve 2017'de 17,3 milyar dolar olarak gerçekleşen inşaat malzemeleri ihracatı, 2018 yılının ilk 8 ayında yüzde 18,3 artarak 13,27 milyar dolar oldu.