İnşaat malzemeleri ihracatı miktar ve değer olarak yükseldi

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) açıkladığı raporda “İhracat Miktar Endeksi” geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 23.9 artış gösterdi.

Endekse göre, miktar olarak 3.08 milyon tonla yılın en yüksek ikinci aylık ihracatının yaşandığı Temmuz ayında, ihracat değer olarak 1.76 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ‘İhracat Değer Endeksi’ ise bir önceki aya göre önemli ölçüde yükseldi ve geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 32.7 arttı.

Geçen yılın Temmuz ayında 0.53 dolar olan birim fiyat ise 2018 yılı Temmuz ayında 0.57 dolara yükseldi. İthalat ise Temmuz ayında 280 bin ton oldu ve yılın en düşük ikinci aylık ithalatı gerçekleşti.

Temmuz ayında 687 milyon dolar olan ithalat, geçen yılın yüzde 14.9 altında yer aldı. Temmuz ayında ithalat birim fiyatları, geçen yıla göre yüzde 15 artarak kilogram başına 2.45 dolara yükseldi.

Türkiye İMSAD’ın sektör ve kamuoyu ile paylaştığı ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Temmuz 2018 raporuna göre;

İnşaat malzemeleri sanayisi ihracat birim fiyatı 2017 yılı Temmuz ayında 0.53 dolar iken 2018 Temmuz ayında 0.57 dolar oldu. Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı ise 2017 yılı Temmuz ayında 1.90 dolar iken 2018 Temmuz ayında 1.75 dolara indi.

En yüksek ihracat Mart ve Aralık aylarında, en düşük ise Ocak ve Temmuz aylarında yapıldı.

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre sınırlı ölçüde arttı. İhracat miktar endeksi geçen yılın Temmuz ayının ise yüzde 30.9 gibi önemli bir oranla üzerinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri dışı sanayi ihracatı miktar endeksi geçen yılın Temmuz ayının da yüzde 37.8 üzerinde yer aldı.

İnşaat malzemeleri dış ticaretinde ihracat Temmuz ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde arttı. İhracat miktar endeksi ise Temmuz ayında bir önceki aya göre düştü.

Yılın en yüksek ikinci aylık ihracatı Temmuz ayında yaşandı. İhracat değer olarak Temmuz ayında 1.76 milyar dolar seviyesine indi. İhracat birim fiyatları ise Temmuz ayında 0.57 dolara yükseldi. Geçen yılın Temmuz ayında birim fiyat 0.53 dolardı.

İthalat miktar endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yükseldi ancak geçen yılın Temmuz ayının 25.97 puan altına indi. İthalat birim fiyat endeksi Temmuz ayında durağanlaşırken 100 puan seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.. İthalat Temmuz ayında 687 milyon dolar ile geçen yılın yüzde 14.9 altında yer aldı. İthalat birim fiyatları kilogram başına Temmuz ayında 2.45 dolara yükseldi. Geçen yılın Temmuz ayı birim fiyatının yüzde 15 üzerinde gerçekleşti.

2018 yılı Temmuz ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak geçen yılın Temmuz ayına göre arttı. Temmuz ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 104.5 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. En düşük değer artışı ise yüzde 3.1 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde oldu.

2018 yılı Temmuz ayında 8 alt ürün grubundan 7’sinin ihracatı miktar olarak geçen yılın Temmuz ayına göre artarken, biri geriledi. Miktar olarak ağaç ürünleri ihracatı düştü. Temmuz ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 145.7 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. En düşük miktar artışı ise yüzde 15.5 elektrikli teçhizat ürünlerinde oldu.

2018 yılı Temmuz ayında 8 alt ürün grubundan 5’inin ihracat birim fiyatları geçen yılın Temmuz ayına göre arttı. Mineral ürünler, kimyasal bazlı ürünler ile prefabrik yapıların ihracat birim fiyatları geçen yılın Temmuz ayına göre geriledi. Temmuz ayında en yüksek ihracat birim fiyat artışı yüzde 13 ile demir çelik bazlı ürünlerde gerçekleşti. En düşük birim fiyat artışı ise yüzde 3.2 ile metal bazlı ürünlerde oldu.

