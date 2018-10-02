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İnşaat malzemeleri ihracatı temmuzda yüzde 32,7 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 13:44 | Son Güncelleme

Türkiye İMSAD'ın raporuna göre, inşaat malzemelerinin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,7 artarak 1,76 milyar dolara yükseldi - Yılının 7 ayında ihracat yüzde 19,6 artarak 11,72 milyar dolara ulaşırken, Temmuz 2017-Temmuz 2018 döneminin ihracatı 19 milyar dolar seviyesini aşarak 19,21 milyar dolar olarak gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - İnşaat malzemeleri ihracatı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,7 artarak 1,76 milyar dolara yükseldi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayınlanan Eylül 2018 Sektör Raporu'na göre, yılın ikinci çeyreğinde inşaat sektörü ile Türkiye ekonomisinin büyümesi arasındaki paralellik önemli ölçüde kayboldu.

Uzun süredir inşaat sektöründe sağlanan yüksek büyüme ekonomik büyümeyi desteklerken, yılın ikinci çeyreğinde ekonomi göreceli olarak hızlı büyümüş olmasına karşın inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde büyüme durma noktasına geldi.

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,4 büyürken, inşaat sektöründe büyüme oranı yüzde 0,8'de kaldı. İnşaat sektöründe çeyrek dönemlerde üst üste süren hızlı büyüme, yerini çok ciddi yavaşlamaya bıraktı. Gayrimenkul sektörü de 2018 yılı ikinci çeyrek döneminde yüzde 0,2 büyüyebildi.

İnşaat malzemeleri ihracatında, temmuzda sıçrama yaşandı. Temmuz ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 artarak 1,76 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıla hızlı bir başlangıç yapan ihracat, 2018'in ilk yarısındaki yüksek performansını yılın ikinci yarısına da taşıdı.

Pazarlarda iyileşmelerin ihracat üzerindeki olumlu etkisi yeni yılın ikinci yarısında da devam etti. Ancak özellikle iç piyasada şiddetlenen yavaşlama temmuz ayı ihracat artışında etkili oldu. 2018 yılının ilk 7 ayında ihracat yüzde 19,6 artarak 11,72 milyar dolara ulaştı. Böylece Temmuz 2017-Temmuz 2018 döneminde yıllık ihracat 19 milyar dolar seviyesini aşarak 19,21 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yakın ve komşu pazarlarda göreceli iyileşme ile AB pazarı, ihracat artışına katkı sağlıyor. Döviz kurlarındaki artış da ihracata destek veriyor.

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- Endekslerde sert düşüş

İnşaat sektörü güven endeksi, ağustos ayındaki hızlı düşüşün ardından eylül ayında da sert bir gerileme gösterdi. Böylece inşaat sektörü güven endeksi, ölçülmeye başlandığı 2010 yılından bu yana en düşük seviyesine indi.

Eylülde güven endeksi 15,3 puan birden geriledi. İnşaat sektörü güven endeksinde gerçekleşen gerilemede, ekonomide yaşanan sıkıntıların yanı sıra, daha çok inşaat sektöründeki sorunlar belirleyici oldu. İnşaat sektöründe önemli ölçüde talep ve finansman sorunları görülürken, müteahhit firmaların mali yapılarına ilişkin endişeler de piyasa işleyişinde tıkanma yaşanmasına yol açtı. Mevcut inşaat işleri seviyesini ölçen endeks, eylülde 19,5 puan gerileyerek 2010 yılından bu yana en yüksek aylık gerilemesini yaşadı.

Alınan yeni iş siparişleri de eylülde 2010 yılından bu yana en düşük seviyesine indi. İnşaat sektörü ve piyasalarında yaşanan talep ve finansman sorunları yeni inşaat siparişlerinde hızlı küçülmeye yol açtı.

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