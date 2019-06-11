İnşaat malzemeleri ihracatında fiyatlar düştü, miktar arttı

İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) İhracat Miktar Endeksi Nisan'da aylık yüzde 10.5 artarken, İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi sonuçlarına göre, ortalama ihracat birim fiyatları 2013 yılından bu yana en düşük düzeyine geriledi.

İhracat Birim Fiyat Endeksi’nde Nisan ayında bir önceki aya göre önemli bir düşüş görülürken, ihracat birim fiyatları Nisan ayında 0.39 dolara indi. Geçen yılın Nisan ayında ihracat birim fiyatı 0.52 dolardı. Bu dönemde 4.6 milyon tonluk ihracatın değeri de 1.81 milyar dolar oldu.

İthalat fiyatları artıyor

İthalat Nisan ayında 570 milyon dolar düzeyinde olurken, miktar olarak ise ithalat geriledi. İthalat birim fiyatları kilogram başına Nisan ayında 2.62 dolara yükseldi. Bu oranla ithalatta, geçen yılın Nisan ayı ithal birim fiyatının yüzde 15.9 üzerine çıkıldı. Geleneksel ürünler yerine zorunlu yüksek katma değerli ürün ithalatı ile ithalat birim fiyatları artmaya devam etti.

Alt sektör gruplarında da miktar arttı

İMSAD verilerine göre Nisan ayında sekiz alt ürün grubundan yedisinin ihracat birim fiyatları yıllık bazda geriledi. Prefabrik yapılar dışındaki alt sektörlerin birim fiyatlarındaki düşüş devam etti ve düşüşler genel olarak iki haneli rakamlarda oldu. Nisan ayında mineral ürünlerin ihracat birim fiyatlarında yüzde 25 gerileme görüldü. Ağaç ürünleri ihracat birim fiyatı aynı dönemde yüzde 21.8 düşerken, prefabrik ürünlerin ihracat birim fiyatları geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 17.5 arttı.

Geçen yılın Nisan ayına göre ihracatı miktar olarak gerileyen sektör prefabrik yapılar oldu. Nisan ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 54.4 ile mineral ürünlerde görüldü. En düşük miktar artışı da yüzde 4.8 ile kimyasal ürünlerde oldu.

Nisan’da sekiz alt ürün grubunun dördünde ihracat değer olarak geçen yılın Nisan ayına göre yükseldi. Nisan ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 14.9 ile ağaç ürünlerinde görülürken, metal bazlı ürünlerin değer olarak ihracatı yüzde 12.6 yükseldi. Değer olarak ihracatın en çok gerilediği alt sektör yüzde 33.1 ile prefabrik yapılar oldu ve demir çelik bazlı ürünlerin ihracatı da değer olarak Nisan ayında yüzde 0.7 düştü.

Sanayi ihracatında birim fiyatlar düşüyor

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı miktar endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6 geriledi. İhracat miktar endeksi geçen yılın Nisan ayının yüzde 44.3 üzerinde oldu. İnşaat malzemeleri dışı sanayi ihracatı miktar endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 12.8 düşerken, endeks geçen yılın Nisan ayına göre ise yüzde 52.6 yükseldi.

Sanayi ürünleri ihracatı ve inşaat malzemeleri dışı sanayi ihracatı değer endeksleri, Nisan ayında bir önceki aya göre geriledi. Sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2018 yılı Nisan ayındaki 1.93 dolar düzeyinden 2019 Nisan ayında 1.38 dolara geriledi. İnşaat malzemeleri dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise 2018 yılı Nisan ayındaki 3.76 dolardan 2019 Nisan ayında 2.55 dolara indi.

