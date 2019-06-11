İSTANBUL (AA) - İnşaat malzemeleri ihracatı, miktar bazında nisanda 4,6 milyon tona ulaşarak tüm zamanların aylık rekorunu kırdı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğince (Türkiye İMSAD) hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Nisan 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, inşaat malzemeleri ihracatında nisanda önceki aya göre yüzde 10,5'lik artış ve 4,6 milyon tonla tüm zamanların miktar rekoru kırıldı.

Marttan sonra nisanda da aylık rekor kırılırken, ortalama ihracat birim fiyatları 2013'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. İhracat, değer olarak da nisanda 1,81 milyar dolar oldu. İnşaat malzemeleri sanayisi, iç pazarda toparlanmanın gecikmesi nedeniyle ihracata ağırlık vermeye devam etti.

İhracat Birim Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre önemli ölçüde düştü. İhracat birim fiyatları, nisan ayında 0,39 dolara indi. 2018 Nisan'da ihracat birim fiyatı 0,52 dolardı. Ortalama ihracat birim fiyatları en düşük seviyesine geriledi. Hemen tüm alt sektör gruplarında ihracat birim fiyatlarının düştüğü görüldü.