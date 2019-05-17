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İnşaat malzemeleri sanayi bileşik endeksi 1.11 puan düştü

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 13:18 | Son Güncelleme

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, 12 ay sonra Mart ayında ilk kez artış gösterdikten sonra, Nisan ayında, üç alt endekste yaşanan düşüş ile, bir önceki aya göre 1.11 puan düştü.

İnşaat malzemeleri sanayi bileşik endeksi 1.11 puan düştü

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, 12 ay sonra Mart ayında ilk kez artış gösterdikten sonra, Nisan ayında, üç alt endekste yaşanan düşüş ile, bir önceki aya göre 1.11 puan düştü.
İMSAD'dan yapılan açıklamada, yedi ayın ardından ilk kez Mart ayında artış gösteren faaliyetlerde iyileşmenin "çok kısa sürdüğü" belirtildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"Tahsilat hızı düşmeye devam etti"
"Mevsimselliğin olumlu katkısına rağmen faaliyetlerin hemen hemen tümü sınırlı ölçüde düştü. Faaliyet Endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 0.7 puan düştü. Yurtiçi satışlar Nisan ayında yeniden düşerken, ihracatta sınırlı artış yaşandı. İhracat artış gösteren tek faaliyet olurken, üretimde de sınırlı bir gerileme gerçekleşti. Cirolar ise Mart ayındaki artışın ardından Nisan ayında yeniden düştü. Yurtdışı satış fiyatlarında sınırlı bir gerileme yaşandı ve tahsilat hızı düşmeye devam etti."
Faaliyetlerdeki düşüş güven kaybettirdi
Açıklamaya göre, Güven Endeksi’nde Mart ayında durağanlaşan uzun süreli gerileme Nisan ayında yeniden başladı:
"Nisan ayında geleneksel olarak faaliyetlerin çok yüksek gerçekleşmesi beklentisine karşın gerileme yaşanması güven kaybına neden oldu. Nisan ayında faaliyetlerdeki gerilemenin yanı sıra oluşan belirsizlikler de güveni olumsuz etkiledi. Güven seviyesi bir önceki aya göre 1.0 puan, 2018 yılının Nisan ayına göre 20.2 puan düştü. Güven Endeksi’nin ekonomi ve siyasetteki gelişmelere hassasiyeti yeniden artış gösterdi. Ekonomide finansal göstergelerde dalgalanma ve siyasette yeniden seçim kararı da güveni olumsuz etkiledi."
Azalan iç siparişlerin etkisi
Beklentilerin Nisan ayında, faaliyetlerde yaşanan gerileme ve ortaya çıkan siyasi ve ekonomik belirsizlikler ile zayıfladığı belirtilen açıklamada, "Beklenti Endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre 1.3 puan, geçen yılın Nisan ayına göre 24.2 puan düştü. İnşaat malzemeleri sanayisinde önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde düşüş yaşanırken, ihracat siparişleri Nisan ayında artış gösteren tek alan oldu. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi de gerileme gösterdi. Alınan iç siparişlerdeki gerilemede Ramazan ve uzun bayram tatilinin beklentileri düşürmesi etkili oldu" denildi.
"İyileşme için 3. çeyrek beklenecek"
Açıklamaya göre, Bileşik Endeks ile alt endeksleri geleneksel olarak en yüksek seviyelere ulaştıkları Nisan ayında geriledi: "Gerilemede finansal göstergelerde bozulmalar etkili olurken, daha büyük etkiyi ortaya çıkan siyasi ve ekonomik belirsizlikler yarattı. Mevsimsellik etkisinin katkısı yeterli olmazken, endekslerde yeniden toparlanmanın en erken 3. çeyrekte olabileceği belirtildi." (Grafik)

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