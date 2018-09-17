İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ağustosta geriledi

İSTANBUL (AA) - İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 4,64 puan düşerek 90,07 puan olarak gerçekleşti.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi'nin Ağustos 2018 sonuçları açıklandı.
Buna göre İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, ağustosta 90,07 puan olarak gerçekleşti. Bileşik Endeksi oluşturan alt endekslerde gerilemeler yaşandı. Ağustos ayında faaliyetler çalışma gün sayısının azalmasından etkilenirken, güven ve beklenti endeksleri de düştü. Endekste, gelecek aylara ilişkin güven ve beklentilerdeki gerilemenin, inşaat malzemeleri sanayisinde küçülme yaşanabileceği endişesini artırdığı belirtildi.
İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler, ağustosta önceki aya göre geriledi. Faaliyet Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 5,8 puan düştü. Tüm faaliyetlerde gerilemeler ortaya çıktı. Yalnızca yurt dışı satış fiyatları kademeli artışını sürdürdü. Yurt içi satışların gerilediği ağustos ayında ihracat, sınırlı ölçüde gerileme gösterdi.
Üretimde de gerileme yaşandı. Cirolar özellikle iç satışlardaki düşüşe paralel olarak azaldı. Ağustos ayında faaliyetler, çalışma gün sayısının azalması, döviz kurları ile TL faizlerindeki artış ve belirsizlikler nedeniyle gerileme gösterdi.
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- Güven Endeksi de geriledi
Güven Endeksi'nde, ağustos ayında gerileme yaşandı. Ağustos ayında faaliyetlerde gerileme olması da Güven Endeksi’ni etkiledi. Güven seviyesi bir önceki aya göre 3,6 puan düştü. Ağustos ayında güven seviyesi 13,3 puan fark ile geçen yılın ağustos ayı güven seviyesinin altında kaldı.
Türkiye ekonomisi, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin güven kaybı ağustos ayında sürdü. Yurt içi pazarlarda ağustosta da güven kaybı gerçekleşti. İhracat pazarlarında ise güven, sınırlı ölçüde geriledi.
Temmuzda bozulmaya başlayan beklentiler, ağustosta da düşüş gösterdi. Faaliyetlerdeki gerileme ve güven kaybı, beklentileri olumsuz etkiledi. Beklentiler son dört yılın en düşük seviyelerinden birine geriledi.
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