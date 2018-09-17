İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ağustosta geriledi

İSTANBUL (AA) - İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 4,64 puan düşerek 90,07 puan olarak gerçekleşti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi'nin Ağustos 2018 sonuçları açıklandı.

Buna göre İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, ağustosta 90,07 puan olarak gerçekleşti. Bileşik Endeksi oluşturan alt endekslerde gerilemeler yaşandı. Ağustos ayında faaliyetler çalışma gün sayısının azalmasından etkilenirken, güven ve beklenti endeksleri de düştü. Endekste, gelecek aylara ilişkin güven ve beklentilerdeki gerilemenin, inşaat malzemeleri sanayisinde küçülme yaşanabileceği endişesini artırdığı belirtildi.

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler, ağustosta önceki aya göre geriledi. Faaliyet Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 5,8 puan düştü. Tüm faaliyetlerde gerilemeler ortaya çıktı. Yalnızca yurt dışı satış fiyatları kademeli artışını sürdürdü. Yurt içi satışların gerilediği ağustos ayında ihracat, sınırlı ölçüde gerileme gösterdi.