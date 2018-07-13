İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi haziranda geriledi

İSTANBUL (AA) - İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, haziran ayında 1,91 puan düşerek 96,72 puan olarak gerçekleşti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi’nin Haziran 2018 sonuçları açıklandı.

Buna göre İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, haziran ayında 1,91 puan daha düşerek 96,72 puan olarak gerçekleşti. Böylece Bileşik Endeks, son üç ayda 4,60 puan geriledi.

Faaliyetlerde de önemli oranda bir gerileme yaşandı. Güven ve beklentilerde ise haziran ayında sınırlı ölçüde gerileme meydana geldi. Bileşik Endeks’in haziran ayında da 100 puanın altında kalmasında, Faaliyet Endeksi’nde yüksek oranda gerçekleşen gerileme belirleyici unsur oldu.

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler, haziran ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde geriledi. Ramazan ayının geleneksel etkisi, bayram ile birlikte çalışılan gün sayısının azalması ve en önemlisi erken seçimlerin yarattığı belirsizlikler inşaat ve inşaat malzemesi sanayisinin faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Bu durum mali göstergelerdeki hareketlerde de olumsuz etki yarattı.