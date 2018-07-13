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İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi haziranda geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

Endeks, haziran ayında 1,91 puan düşerek 96,72 puan olarak gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, haziran ayında 1,91 puan düşerek 96,72 puan olarak gerçekleşti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi’nin Haziran 2018 sonuçları açıklandı.

Buna göre İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, haziran ayında 1,91 puan daha düşerek 96,72 puan olarak gerçekleşti. Böylece Bileşik Endeks, son üç ayda 4,60 puan geriledi.

Faaliyetlerde de önemli oranda bir gerileme yaşandı. Güven ve beklentilerde ise haziran ayında sınırlı ölçüde gerileme meydana geldi. Bileşik Endeks’in haziran ayında da 100 puanın altında kalmasında, Faaliyet Endeksi’nde yüksek oranda gerçekleşen gerileme belirleyici unsur oldu.

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler, haziran ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde geriledi. Ramazan ayının geleneksel etkisi, bayram ile birlikte çalışılan gün sayısının azalması ve en önemlisi erken seçimlerin yarattığı belirsizlikler inşaat ve inşaat malzemesi sanayisinin faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Bu durum mali göstergelerdeki hareketlerde de olumsuz etki yarattı.

Uzun süredir yüksek aylık düşüşün yaşanmadığı Faaliyet Endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre 4,0 puan düştü. Tüm faaliyetlerde belirgin gerilemeler yaşanırken, yurt içi satışlar haziran ayında sert bir düşüş gösterdi. İhracat uzun süre sonra haziran ayında bir önceki aya göre geriledi.

Çalışılan gün sayısının azalması ile üretim de geriledi. Cirolarda da haziran ayında iç ve dış satışlardaki düşüşlere bağlı olarak gerileme yaşandı. Ancak yurt dışı satış fiyatları kademeli artışını sürdürdü.

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- Güven Endeksi’nde tek artış gösteren alan ihracat pazarları oldu

Güven Endeksi’nde haziran ayında gerileme yavaşlayarak sürdü. Faaliyetlerdeki keskin düşüşe rağmen Güven Endeksi’ndeki gerilemenin yavaşlamasında seçimin yarattığı belirsizliklerin ortadan kalkması etkili oldu.

Güven seviyesi bir önceki aya göre 1,1 puan düştü. Haziran ayında güven seviyesi 5,5 puan fark ile geçen yılın haziran ayı güven seviyesinin de oldukça altına indi.

Türkiye ekonomisi, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin güven kaybı haziran ayında yavaşlayarak devam etti. Yurt içi pazarlarda da haziran ayında güven kaybı gerçekleşti.

İhracat pazarlarına yönelik güven ise haziran ayında yeniden arttı. Tek artış gösteren güven alanı ihracat pazarları oldu.

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- Beklentilerde gerileme oldukça sınırlı gerçekleşti

Erken seçim kararı ile nisan ayında başlayan beklentilerdeki bozulma haziran ayında daha az hissedildi. Faaliyetlerdeki keskin düşüşe ve güven kaybının sürmesine rağmen seçimin yarattığı belirsizliklerin ortadan kalkması ile beklentilerdeki gerileme de daha sınırlı gerçekleşti.

Beklenti Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre 0,8 puan düştü. Böylece Nisan-Mayıs-Haziran aylarında beklentilerde toplam 4,1 puan gerileme yaşandı. Bu gerileme ile birlikte haziran ayı beklenti seviyesi geçen yılın aynı döneminin beklenti seviyesinin 0,3 puan altına indi.

İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentiler haziran ayında sınırlı ölçüde düştü. Gelecek üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerinde keskin düşüş devam etti. Söz konusu aylarda ihracat siparişlerindeki artış haziran ayında da sürdü.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ile gelecek üç ayın üretim ve istihdam beklentileri de yeniden sınırlı artışlar gösterdi. Faaliyetler ile güven ve beklentilerde yeniden iyileşme ekonomide uygulanacak politikalara ve alınacak diğer tedbirlere bağlı olacak.

Özellikle mali göstergelerde yaşanan bozulmaların iyileştirilmesi önem ve öncelik taşıyacak.

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İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Türkiye İMSAD

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