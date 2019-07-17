FİNANS

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ikinci çeyrekte geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 14:50 | Son Güncelleme

Türkiye İMSAD'ın İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 düştü

İSTANBUL (AA) - İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 geriledi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Haziran 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, gerilemenin haziran ayında da devam ettiği Bileşik Endeks’in ikinci çeyrek verilerine göre, inşaat malzemeleri sanayisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 küçüldü. Geçen yılın aynı çeyreğine göre küçülme yüzde 23,9 oldu.

Endekste, gelecek üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ise haziran ayında artış gösterdi. Gelecek üç ayın üretim beklentisi de sınırlı ölçüde artarken, sektörün özellikle ihracat siparişlerine dayalı üretim konusunda iyimserlik içinde olduğu görüldü. Ayrıca sektöre yönelik hazırlanan "barter" verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde inşaat malzemeleri satışlarında "barter" uygulaması sanayicilerde azaldı, bayilerde arttı.

İnşaat malzemeleri sanayisinde haziran dahil ikinci çeyrekteki aylar, faaliyetler açısından en canlı ve endekslerin de zirve yaptığı aylar olmasına rağmen, Bileşik Endeks 2019 yılı haziran ayında da geriledi.

Böylece inşaat malzemeleri sanayisi yılın ikinci çeyreğini daralma ile kapattı. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, haziran ayında 1,65 puan geriledi. Bileşik Endeks ikinci çeyrek sonunda ilk çeyrek sonuna göre 3,39 puan gerileme gösterdi. Böylece Bileşik Endeks, haziran ayı itibarıyla bir yıl öncesinin 22,91 puan altına düştü.

- Faaliyetler uzun bayram tatili etkisi ile geriledi

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler, haziran ayında önemli ölçüde daraldı. Uzun bayram tatili etkisi ile azalan çalışma gün sayısı daralmada ana etken oldu. Alt faaliyet alanlarının tamamında küçülmeler yaşandı. Faaliyetlerde ayrıca yaşanan bekle-gör dönemi de etkili oldu.

Faaliyet Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 3,4 puan geriledi. Yurt içi satışlar haziran ayında önemli ölçüde düştü. İhracatta haziran ayında sınırlı bir düşüş yaşandı. Kısa çalışma günlerine rağmen ihracat daha az etkilendi. Üretimde de sert bir düşüş gerçekleşti. Cirolar haziran ayında iç ve dış satışlardaki düşüşe bağlı olarak geriledi.

Güven Endeksi’nde yılın ikinci çeyrek döneminin tamamında gerileme yaşandı. Güven kaybı nisan ve mayıs aylarından sonra haziran ayında da sınırlı ölçüde devam etti. Haziran ayında faaliyetlerdeki daralma ile belirsizlikler güveni olumsuz etkiledi. Güven seviyesi haziran ayında bir önceki aya göre 0,7 puan düştü. 2019 yılı haziran ayı güven seviyesi, 2018 haziran ayı seviyesinin 17,8 puan altında gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi ile inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin güven en düşük seviyelerine geldi. Yurt içi pazarlarda haziran ayında güven düştü. İhracat pazarlarında ise güven haziran ayında yükselen tek alan oldu. Güven Endeksi, ekonomi ve siyasetteki belirsizliklere bağlı olarak en düşük seviyelerine indi. Güven artışı belirsizliklerin ortadan kalkmasına bağlı hale geldi.

- Beklentilerdeki gerileme endişeleri de yansıtmaya başladı

Beklenti Endeksi, haziran ayında sınırlı ölçüde geriledi. Beklentiler, zayıf faaliyetler ve ortaya çıkan siyasi ve ekonomik belirsizliklerden dolayı geriledi. Beklentilerdeki zayıflama ihtiyatlı bir bekle-gör döneminden çok giderek uzun süreli durgunluk endişelerini yansıtmaya başladı.

Beklenti Endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre 1,1 puan düştü. Beklentiler geçen yılın haziran ayının 23,1 puan altına indi. İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentiler haziran ayında zayıfladı. Gelecek üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde düşüş yaşandı.

Gelecek üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ise haziran ayında artış gösterdi. İhracat siparişlerinde artış hızlandı. Gelecek üç ayın üretim beklentisi de sınırlı ölçüde artış gösterdi. Sektörün, özellikle ihracat siparişlerine dayalı üretimde iyimserlik içinde olduğu tespit edildi. Yılın geri kalanında beklentilere, risklerde yaşanacak gelişmelerle ekonomide ve inşaat sektöründe alınacak yeni önlemlerin yön vereceği görüldü. Mevcut beklentiler ihtiyatlı bir iyimserliğin yanı sıra endişeleri de yansıtmaya başladı.

- Satışlarda "barter" uygulaması sanayicilerde azaldı, bayilerde arttı

İnşaat sektöründe üreticiler ve satış kanalları (toptan, perakende ve bayiler) ile müteahhitler arasında inşaat malzemeleri tedarikinde yeni ödeme yöntemleri kullanılması giderek kalıcı hale geliyor. Bunların başında da "barter" geliyor. Barter verileri, "üreticiler ile müteahhitler" ve "satış kanalları ile müteahhitler" arasında olmak üzere iki grup altında hazırlanıyor.

2019 yılı ikinci çeyrekte, inşaat malzemesi üreticileri ile müteahhitler arasındaki barter uygulama sonuçlarında öne çıkan 4 eğilim şöyle:

"İnşaat malzemeleri üreticilerinin yüzde 26,4’ü 2019 ikinci çeyrekte malzeme satışında barter teklifi ile karşılaştı. Barter teklifi oranı ikinci çeyrekte gerilemeye devam etti. İnşaat malzemeleri üreticilerinden yüzde 3,8’i 2019 ikinci çeyrekte satışlarında barter yöntemini kullandı. Satışlarında 2019 yılı ikinci çeyrek döneminde barter yöntemini kullandığını belirten inşaat malzemesi üreticilerinin yüzde 75’i, barter satışlarının toplam satışları içindeki payının yüzde 1-9 arasında gerçekleştiğini, yüzde 25’i ise barter satışlarının toplam satışları içindeki payının yüzde 10-25 aralığında olduğunu belirtti. Üreticilerin yüzde 34,4’ü kabul etmedikleri barter teklifleri nedeniyle iş kaybına uğradı. İş kaybı oranı 2019 yılı ikinci çeyreğinde önemli bir gerileme gösterdi."

- İş kaybı oranı ilk çeyreğe göre önemli ölçüde arttı

Satış kanalları ile müteahhitler arasındaki barter uygulama sonuçlarına göre ise şu 4 eğilim öne çıkıyor:

"Satış kanallarının yüzde 71’i 2019 ikinci çeyrekte malzeme satışında barter teklifi ile karşılaştı. Yılın ikinci çeyreğinde barter teklifi oranı ilk çeyreğe göre 2,0 puan arttı. Satış kanallarının yüzde 22,6’sı 2019 ikinci çeyrekte satışlarında barter yöntemini kullandı. İkinci çeyrekte ilk çeyreğe göre barter yapanların oranı sınırlı ölçüde arttı. Satışlarında barter yöntemini kullandığını belirten satış kanallarının yüzde 60’ı barter satışlarının toplam satışları içindeki payının yüzde 1-9 aralığında gerçekleştiğini, yüzde 10’u barter satışlarının toplam satışları içindeki payının yüzde 10-24 aralığında olduğunu, yüzde 30’u ise barter satışlarının toplam satışları içindeki payının yüzde 50’nin üzerine çıktığını belirtti. Satış kanallarının yüzde 84’ü kabul etmedikleri barter teklifleri nedeniyle iş kaybına uğradı. İş kaybı oranı ilk çeyreğe göre önemli ölçüde arttı."

PARTNER Balayında öyle bir poz verdi ki... Balayında öyle bir poz verdi ki...
Karadağ ile revize serbest ticaret anlaşmasıKaradağ ile revize serbest ticaret anlaşması
Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandıSabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye İMSAD

En Çok Okunan Haberler

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Herkes o günü bekliyor!

Herkes o günü bekliyor!

Motorin ve benzine zam geldi!

Motorin ve benzine zam geldi!

Dolarda gözler S-400 açıklamalarında!

Dolarda gözler S-400 açıklamalarında!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadağ ile revize serbest ticaret anlaşması

Karadağ ile revize serbest ticaret anlaşması

Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandı

Sektörlerde toplam cirolar Mayıs’ta yıllık yüzde 14.4 arttı

Sektörlerde toplam cirolar Mayıs’ta yıllık yüzde 14.4 arttı

TÜİK - Konut satışları Haziran’da yıllık yüzde 48.6 düştü (2)

TÜİK - Konut satışları Haziran’da yıllık yüzde 48.6 düştü (2)

Perakende satış hacmi Mayıs’ta yıllık yüzde 3.7 azaldı

Perakende satış hacmi Mayıs’ta yıllık yüzde 3.7 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.