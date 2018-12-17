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İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi kasımda geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 17:21 | Son Güncelleme

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, kasımda bir önceki aya göre 1,82 puan düşerek 83,81 puan olarak gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, kasımda bir önceki aya göre 1,82 puan düşerek 83,81 puan seviyesine geriledi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Kasım 2018 sonuçları açıklandı.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, kasımda da gerilemeye devam ederek 1,82 puan düşüşle 83,81 puan seviyesine indi. İnşaat sektöründe yaşanan talep ve finansman sorunları, inşaat malzemeleri sanayisini giderek daha çok etkilemeye başladı.

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler kasımda da küçülmesini sürdürdü. Böylece gerileme dördüncü ayına taşındı. Faaliyetlerde gerilemenin ana nedeni müteahhitlik ve inşaat sektöründe artan sıkıntıların yarattığı iç talepteki keskin daralma oldu. Faaliyet Endeksi kasımda bir önceki aya göre 3,2 puan düştü.

İhracat hariç diğer faaliyetlerde kuvvetli gerilemeler ortaya çıktı. Yurt içi satışlardaki gerileme kasımda hızlandı. İhracat artışı da kasımda durdu. Yurt dışı satış fiyatlarında gerileme arttı. İnşaat sektörünün mevsimsel olarak durağanlaştığı bir döneme girilmesi nedeniyle, gelecek birkaç ayın, inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri için sıkıntılı geçeceği öngörülüyor.

Kasım ayında da devam eden Güven Endeksi'ndeki gerilemede, inşaat sektöründe yaşanan daralmalar etkili oldu. Kasımda faaliyetlerdeki gerilemenin hızlanarak sürmesi de güveni olumsuz etkiledi ve güven seviyesi bir önceki aya göre 1,5 puan düştü. Kasım ayında güven seviyesi, 15,3 puan fark ile geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin çok altında kaldı.

Türkiye ekonomisi ile inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin güven kaybı yavaşlayarak olsa kasım ayında da sürdü.

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- Beklenti Endeksi'nde yaşanan gerileme 8. ayına

Faaliyetlerdeki daralmanın sürmesi ve güven kaybı beklentileri, sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Beklentiler daha çok inşaat sektörüne ve iç pazardaki daralmaya ilişkin endişeler nedeniyle düşüyor. Beklenti Endeksi, kasımda önceki aya göre 2,2 puan geriledi. Böylece son 8 ayda beklentilerde toplam 18,7 puan gerileme yaşandı. Bu gerileme ile kasım ayı beklenti seviyesi geçen yılın aynı döneminin beklenti seviyesinin 15,5 puan altına indi.

İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentilerde gerileme, Kasım ayında da devam ederek 8. ayına ulaştı. Gelecek 3 aya ilişkin alınan yurt içi siparişler de düşüş devam etti. Yine gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişleri de kasımda durağanlaştı. Üretim, yatırım ve istihdam beklentileri ise gerileme göstermeye devam etti.

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