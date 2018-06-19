FİNANS

İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi Mayıs'ta yüzde 2.31 düştü

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 17:01 | Son Güncelleme

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre 2.31 puan düşerek 98.63 puana geriledi.

İstanbul, 19 Haziran (DHA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre 2.31 puan düşerek 98.63 puana geriledi. Endeks geçen yılın Mayıs ayına göre ise 1.07 puan arttı.
Bileşik Endeks, Temmuz 2016’dan sonraki en yüksek aylık gerilemeyle yeniden 100 puanın altına inerken, bu dönemde faaliyetler geriledi, güven ve beklentilerde bozulma güç kazandı.
İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler Mayıs ayında bir önceki aya göre geriledi ve beklentilerin altında bir performans gösterdi. Bu performansta Ramazan ayı ile birlikte erken seçim kararı ve tüketici ile yatırımcıların talebindeki bekle-gör eğilimi belirleyici oldu.
Endekse göre, Mayıs ayında yurtiçi satışlar geriledi. İhracat ise Mayıs ayında da istikrarlı artışını sürdürdü. Mayıs ayında üretim artışının yavaşlayarak gerçekleştiği Faaliyet Endeksi’nde cirolar iç satışlardaki gerilemeye bağlı olarak düştü.
Güven Endeksi’nde Mayıs ayında önemli bir gerileme yaşandı. Güven endeksindeki bu gerilemede erken seçim kararı ile birlikte ortaya çıkan belirsizlikler etkili oldu. Mayıs ayında faaliyetlerde beklentilerin üzerinde gerileme yaşanması da güven kaybında belirleyici oldu. Güven seviyesi bir önceki aya göre 2.7 puan düşerken, güven seviyesinin 4.1 puan ile ilk kez Mayıs ayında geçen yılın güven seviyesinin altına indi.
İnşaat sektörüne ilişkin güven kaybı Mayıs ayında daha kuvvetli yaşandı. Yurtiçi pazarlarda da Mayıs ayında güven kaybı gerçekleşti. İhracat pazarlarına yönelik güven ise Mayıs ayında durağanlaştı. En sınırlı güven kaybı ihracat pazarlarına yönelik oldu. Güven Endeksleri’nin Haziran ayındaki seçimlere kadar zayıf kalacağı öngörülüyor.
Erken seçim kararı ile Nisan ayında başlayan beklentilerdeki bozulma Mayıs ayında daha kuvvetli yaşandı. Faaliyetlerdeki gerileme ve güven kaybı da beklentileri olumsuz etkiledi. Beklenti Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre 2.5 puan düşmesiyle Nisan ayında başlayan gerileme hızlandı. Buna rağmen Mayıs ayı beklenti seviyesi geçen yılın aynı dönemine göre 1.9 puan yukarıda kalabildi.
İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentiler Mayıs ayında önemli ölçüde düştü. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde önemli bir gerileme gerçekleşirken, önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki artış Mayıs ayında yavaşladı. Erken seçim kararının yarattığı belirsizlik ile önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentileri de geriledi. Seçime kadar olan dönemde beklentileri daha çok seçim sonrasına ilişkin açıklamaların ve seçim sonuçları öngörülerinin şekillendirmesi bekleniyor.
Raporda faaliyetler ile güven ve beklentilerde yeniden bir iyileşme gerçekleşmesinin en erken seçim sonrasında gerçekleşebileceği, bunun da seçim sonuçlarına ve seçim sonrası uygulanacak politikalara bağlı olacağı belirtildi.

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