İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 17 milyar dolara ulaştı

İSTANBUL (AA) - İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı, yılın 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 17 milyar dolara ulaştı. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) açıklamasına göre, Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi; Ekim ayında, ölçüm yapılmaya başlandığı 2013 yılından bu yana birçok alanda en yüksek seviyeleri gördü. Yılın 10 aylık döneminde, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 17 milyar dolara ulaştı. İhracat Miktar Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 20,5 artış gösterdi. İhracat miktar olarak ise ekim ayında 3,66 milyon ton olarak gerçekleşti. Böylece ekim ayında, 2013 yılından bu yana en yüksek aylık miktar ihracatı yaşandı. İhracat Değer Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde yükseldi ve geçen yılın Ekim ayının 22,99 puan üzerine çıktı. İhracat değer olarak ise Ekim ayında 1,96 milyar dolar seviyesine yükseldi. Ekim ayında, değer olarak da 2013 yılından bu yana en yüksek ikinci aylık ihracat gerçekleşti.

İthalat Miktar Endeksi ekim ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde düştü ve geçen yılın ekim ayının da 37,38 puan altına indi. İthalat, söz konusu dönemde miktar olarak ise 199 bin ton olurken 2013 yılından bu yana en düşük aylık ithalat gerçekleşti. İthalat Değer Endeksi ise ekim ayında bir önceki aya göre sınırlı ölçüde yükseldi. Geçen yılın Ekim ayının 29,58 puan altına indi. İthalat, söz konusu dönemde 577 milyon dolar oldu ve 58 ayın en düşük üçüncü seviyesinde gerçekleşti. İthalat Birim Fiyat Endeksi ekim ayında önemli ölçüde artarken 2013 yılından bu yana en yüksek aylık ithalat birim fiyatı oluştu. İthalat birim fiyatları kilogram başına ekim ayında 2,90 dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde ithal birim fiyatının yüzde 17,9 üzerinde gerçekleşti. -İnşaat malzemeleri sanayisi, toplam sanayi ihracatında sürükleyici oldu Türkiye sanayi ürünleri ihracatı miktar endeksi ekim ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde arttı. İhracat miktar endeksi geçen yılın ekim ayının da yüzde 28,9 üzerinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri dışı sanayi ihracatı miktar endeksi ise söz konusu dönemde geriledi. Buna rağmen endeks geçen yılın ekim ayının yüzde 18,9 üzerinde yer aldı. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar endeksi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre sıçrama gösterdi. Endeks geçen yılın aynı döneminde yüzde 41,6 üzerine çıktı. İnşaat malzemeleri sanayisi, bu performansıyla ekim ayında toplam sanayi ihracatının sürükleyicisi oldu.