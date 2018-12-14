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İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 17 milyar dolara ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 12:32 | Son Güncelleme

Türkiye İMSAD: -"İhracat miktar olarak ekim ayında 3,66 milyon ton olarak gerçekleşti. Ekim ayında, 2013 yılından bu yana en yüksek aylık miktar ihracatı yaşandı" - "Yılın 10 aylık döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 17 milyar dolara ulaştı"

İSTANBUL (AA) - İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı, yılın 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 17 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) açıklamasına göre, Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi; Ekim ayında, ölçüm yapılmaya başlandığı 2013 yılından bu yana birçok alanda en yüksek seviyeleri gördü. Yılın 10 aylık döneminde, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 17 milyar dolara ulaştı. İhracat Miktar Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 20,5 artış gösterdi. İhracat miktar olarak ise ekim ayında 3,66 milyon ton olarak gerçekleşti. Böylece ekim ayında, 2013 yılından bu yana en yüksek aylık miktar ihracatı yaşandı.

İhracat Değer Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde yükseldi ve geçen yılın Ekim ayının 22,99 puan üzerine çıktı. İhracat değer olarak ise Ekim ayında 1,96 milyar dolar seviyesine yükseldi. Ekim ayında, değer olarak da 2013 yılından bu yana en yüksek ikinci aylık ihracat gerçekleşti.

İthalat Miktar Endeksi ekim ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde düştü ve geçen yılın ekim ayının da 37,38 puan altına indi. İthalat, söz konusu dönemde miktar olarak ise 199 bin ton olurken 2013 yılından bu yana en düşük aylık ithalat gerçekleşti. İthalat Değer Endeksi ise ekim ayında bir önceki aya göre sınırlı ölçüde yükseldi. Geçen yılın Ekim ayının 29,58 puan altına indi. İthalat, söz konusu dönemde 577 milyon dolar oldu ve 58 ayın en düşük üçüncü seviyesinde gerçekleşti.

İthalat Birim Fiyat Endeksi ekim ayında önemli ölçüde artarken 2013 yılından bu yana en yüksek aylık ithalat birim fiyatı oluştu. İthalat birim fiyatları kilogram başına ekim ayında 2,90 dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde ithal birim fiyatının yüzde 17,9 üzerinde gerçekleşti.

-İnşaat malzemeleri sanayisi, toplam sanayi ihracatında sürükleyici oldu

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı miktar endeksi ekim ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde arttı. İhracat miktar endeksi geçen yılın ekim ayının da yüzde 28,9 üzerinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri dışı sanayi ihracatı miktar endeksi ise söz konusu dönemde geriledi. Buna rağmen endeks geçen yılın ekim ayının yüzde 18,9 üzerinde yer aldı. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar endeksi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre sıçrama gösterdi. Endeks geçen yılın aynı döneminde yüzde 41,6 üzerine çıktı. İnşaat malzemeleri sanayisi, bu performansıyla ekim ayında toplam sanayi ihracatının sürükleyicisi oldu.

Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2017 yılı Ekim ayında 1,88 dolar iken 2018 Ekim ayında ise 1,69 dolar oldu. İnşaat malzemeleri sanayisi ihracat birim fiyatı 2017 yılı Ekim ayında 0,60 dolar iken 2018'in aynı döneminde 0,54 dolara geriledi. İnşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise 2017 yılı Ekim ayında 2,89 dolar olurken 2018 Ekim ayında 2,76 dolar olarak gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayisinde 2018 yılı ekim ayında 8 alt ürün grubunun 6’sının ihracatı miktar olarak geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Ekim ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 63,1 ile yalıtım malzemelerinde gerçekleşti. En düşük miktar artışı ise yüzde 6,9 ile elektrikli teçhizat ürünlerinde oldu.

2018 yılı ekim ayında 8 alt ürün grubunun 7’sinde ihracat değer olarak geçen yılın ekim ayına göre arttı. Ekim ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 55,7 ile yine demir çelik bazlı ürünlerde gerçekleşti. En düşük değer artışı ise yüzde 0,9 ile elektrikli teçhizat ürünlerinde oldu.

İnşaat malzemeleri sanayisinde 2018 yılı ekim ayında 8 alt ürün grubundan sadece birinin ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre arttı. Ağaç ürünleri hariç diğer ürünlerin ihracat birim fiyatları geçen yılın ekim ayına göre geriledi. Ekim ayında ağaç ürünleri ihracat birim fiyat artışı yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. En yüksek gerileme ise yüzde 18,8 ile mineral ürünlerde yaşandı.

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