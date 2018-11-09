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İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 9 ayda yüzde 20,8 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 13:53 | Son Güncelleme

Türkiye İMSAD'ın "İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi"nin Eylül 2018 raporuna göre, yılın ilk dokuz aylık döneminde inşaat malzemeleri sanayi ihracatı 15,07 milyar dolara çıktı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) "İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi"nin Eylül 2018 raporuna göre, yılın ilk dokuz aylık döneminde inşaat malzemeleri sanayi ihracatı yüzde 20,8 artarak 12,48 milyar dolardan 15,07 milyar dolara yükseldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İMSAD, 2013’ten beri her ay düzenli olarak açıkladığı "İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri"ne, 2018 yılı itibarıyla "İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’ni de ekleyerek, iç ve dış ticaretin nabzını tutuyor.

Türkiye İMSAD’ın sektör ve kamuoyu ile paylaştığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi"nin Eylül 2018 raporuna göre, İhracat Miktar Endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre hızlı artış gösterdi. İhracat miktar bazında eylül ayında 3,11 milyon ton olarak gerçekleşti. Böylece yıl içindeki en yüksek ikinci aylık ihracat oldu.

İhracat Değer Endeksi ise eylül ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde yükseldi. Geçen yılın eylül ayının da 29,96 puan üzerine çıktı. İhracat değer olarak eylül ayında 1,82 milyar dolar seviyesine yükseldi ve yine yılın en yüksek ikinci aylık ihracatı gerçekleşti.

İhracat Birim Fiyat Endeksi, ağustos ayındaki gerilemenin ardından eylül ayında sınırlı şekilde arttı. İhracat birim fiyatları eylül ayında 0,59 dolara yükseldi. Geçen yılın eylül ayında ihracat birim fiyatı 0,57 dolardı.

- Eylül ayında yılın en düşük aylık ithalatı gerçekleşti

İthalat Miktar Endeksi ise eylül ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde düştü. Geçen yılın eylül ayının da 31,64 puan altına indi. İthalat eylül ayında miktar olarak 206 bin ton ile yılın en düşük aylık ithalatı oldu. İthalat Değer Endeksi ise eylül ayında bir önceki aya göre yükseldi. Geçen yılın Eylül ayının ise 24,05 puan altında yer alarak 574 milyon dolar oldu ve 57 ayın en düşük ikinci seviyesinde gerçekleşti.

İthalat Birim Fiyat Endeksi, eylül ayında önemli ölçüde artarak 120 puan seviyesine sıçradı. İthalat birim fiyatları kilogram başına eylül ayında 2,78 dolara yükseldi ve geçen yılın eylül ayı ithal birim fiyatının yüzde 15,4 üzerinde gerçekleşti.

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı ve inşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracatı değer endeksleri eylül ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde arttı. Endeksler geçen yılın eylül ayının da oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu yükselişi, miktar bazındaki artışlar sürükledi. Yılın ilk dokuz aylık döneminde inşaat malzemeleri sanayi ihracatı yüzde 20,8 artarak 12,48 milyar dolardan 15,07 milyar dolara yükseldi.

Bu ihracat artışı ile inşaat malzemeleri sanayisi, Türkiye’nin geri kalan sanayilerinin ihracat artışının üzerinde performans gösterdi. Diğer toplam sanayi ihracatı yılın ilk dokuz ayında yüzde 12,5 artarak 78,98 milyar dolardan 88,88 milyar dolara yükseldi. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı ilk dokuz ayda 8,3 puan daha yüksek artış performansı sergiledi.

Türkiye sanayi ihracat birim fiyatları eylül ayında geçen yılın eylül ayına göre gerilerken, inşaat malzemeleri ihraç birim fiyatları artış gösterdi. Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2017 yılı eylül ayında 1,81 dolar iken, 2018 Eylül ayında ise 1,68 dolara indi.

İnşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracat birim fiyatları 2017 yılı eylül ayında 2,76 dolar olurken, 2018 Eylül ayında 2,54 dolara düştü. İnşaat malzemeleri sanayi ihracat birim fiyatı ise 2017 yılı eylül ayında 0,57 dolar iken 2018 Eylül ayında 0,59 dolara çıktı.

- İnşaat malzemeleri sanayisinin alt gruplarında performans yüksek

Bu yılın eylül ayında sekiz alt ürün grubunun tamamının ihracatı miktar olarak geçen yılın eylül ayına göre arttı. Geçen yılın eylül ayında çalışma gün sayısının daha az olması nedeniyle miktar olarak tüm alt sektörlerde baz etkisi ile de artışlar gerçekleşti.

Eylül ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 81,1 demir çelik bazlı ürünlerde gerçekleşti. En düşük miktar artışı ise yüzde 10,3 ile prefabrik yapılarda oldu. 2018 yılı eylül ayında sekiz alt ürün grubunun yedisinde ihracatı değer olarak geçen yılın eylül ayına göre arttı.

Eylül ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 76,6 ile demir çelik bazlı ürünlerde gerçekleşti. En düşük değer artışı ise yüzde 7,1 ile mineral ürünlerde oldu. Değer olarak ihracatın gerilediği alt sektör ise prefabrik yapılar oldu.

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İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı Türkiye İMSAD

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