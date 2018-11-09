İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 9 ayda yüzde 20,8 arttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) "İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi"nin Eylül 2018 raporuna göre, yılın ilk dokuz aylık döneminde inşaat malzemeleri sanayi ihracatı yüzde 20,8 artarak 12,48 milyar dolardan 15,07 milyar dolara yükseldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İMSAD, 2013’ten beri her ay düzenli olarak açıkladığı "İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri"ne, 2018 yılı itibarıyla "İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’ni de ekleyerek, iç ve dış ticaretin nabzını tutuyor.

Türkiye İMSAD’ın sektör ve kamuoyu ile paylaştığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi"nin Eylül 2018 raporuna göre, İhracat Miktar Endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre hızlı artış gösterdi. İhracat miktar bazında eylül ayında 3,11 milyon ton olarak gerçekleşti. Böylece yıl içindeki en yüksek ikinci aylık ihracat oldu.

İhracat Değer Endeksi ise eylül ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde yükseldi. Geçen yılın eylül ayının da 29,96 puan üzerine çıktı. İhracat değer olarak eylül ayında 1,82 milyar dolar seviyesine yükseldi ve yine yılın en yüksek ikinci aylık ihracatı gerçekleşti.