"İnşaat sektörü 300 milyar dolarlık büyüklüğe oynuyor"

AYŞE YILDIZ - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, "Türkiye inşaat sektöründe dünyada öncü olmaya başladı. Çinli müteahhitlerden sonra dünyada en çok iş alan, en başarılı iş yürüten ülke pozisyonundayız. Yapı malzemesi endüstrimiz ve inşat sektörümüz 300 milyar dolarlık bir büyüklüğe oynuyor." dedi.

Alkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat sektöründe 50'nin üzerinde ülkede 270 civarında proje yürüten Türkiye'nin, yapı endüstrisinde de dünyanın en iddialı ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de yapı endüstrisinin sürdürülebilirliğiyle ilgili hükümetin çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü anlatan Alkin, dünyada büyük yapı malzemelerinde 22 milyar dolarlık ihracata imza atıldığını kaydetti.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Alkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yapılarda yeni bir yatay mimariye geçiş konseptinin önemine de işaret etti.

Alkin, bu çerçevede binaların sürdürülebilir ve daha güçlü olabilmesi için mutlaka yapı malzemeleriyle ve yapı kimyasallarıyla daha güçlü kılınması gerektiğini vurguladı.