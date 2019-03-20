FİNANS

"İnşaat sektörü 300 milyar dolarlık büyüklüğe oynuyor"

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin: - "Türkiye inşaat sektöründe dünyada öncü olmaya başladı. Çinli müteahhitlerden sonra dünyada en çok iş alan, en başarılı iş yürüten ülke pozisyonundayız" - "İhracat 100 milyar dolar, yurt dışı müteahhitlik gelirleri 100 milyar dolar, iç piyasada 100 milyar dolar olmak üzere yapı malzemesi endüstrimiz ve inşat sektörümüz 300 milyar dolarlık bir büyüklüğe oynuyor"

AYŞE YILDIZ - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, "Türkiye inşaat sektöründe dünyada öncü olmaya başladı. Çinli müteahhitlerden sonra dünyada en çok iş alan, en başarılı iş yürüten ülke pozisyonundayız. Yapı malzemesi endüstrimiz ve inşat sektörümüz 300 milyar dolarlık bir büyüklüğe oynuyor." dedi.

Alkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat sektöründe 50'nin üzerinde ülkede 270 civarında proje yürüten Türkiye'nin, yapı endüstrisinde de dünyanın en iddialı ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de yapı endüstrisinin sürdürülebilirliğiyle ilgili hükümetin çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü anlatan Alkin, dünyada büyük yapı malzemelerinde 22 milyar dolarlık ihracata imza atıldığını kaydetti.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Alkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yapılarda yeni bir yatay mimariye geçiş konseptinin önemine de işaret etti.

Alkin, bu çerçevede binaların sürdürülebilir ve daha güçlü olabilmesi için mutlaka yapı malzemeleriyle ve yapı kimyasallarıyla daha güçlü kılınması gerektiğini vurguladı.

- "Türkiye yapı malzemelerinde iddialı"

Türkiye ekonomisinin zaman zaman zorlu dönemlerden geçse de yapı malzemelerinde iddialı olduğunu dile getiren Alkin, şunları kaydetti:

"Türkiye inşaat sektöründe dünyada öncü olmaya başladı. Türkiye, dünyada ikinci sırada. Çinli müteahhitlerden sonra dünyada en çok iş alan, en başarılı iş yürüten ülke pozisyonundayız. Türkiye ekonomisi bu anlamda çok önemli inşaat projelerine imza atan, dev mega projeleri gerçekleştiren bir ülke. Son dönemde dünyada pek çok ekonomik kriz yaşanırken Türkiye 6 mega projeyi, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerini, Marmaray, Avrasya Tüneli ve İstanbul Havalimanı'nı yaptı. Çanakkale Köprüsü geliyor. Bunlar her ülkeye bu kadar zorlu bir küresel ekonomi ortamında bitirme imkanı verebilecek işler değil."

Alkin, Türkiye'nin elindeki sınırlı imkanlarla dünyaya nam salan mega projeleri bitirmesinin inşaatta ve yapı işlerinde ne kadar başarılı bir ülke olduğunu gösterdiğini belirterek, "Türkiye, 50'nin üzerinde ülkede 270 civarında proje yürütüyor. Bu da Türk müteahhitlerinin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. İhracat 100 milyar dolar, yurt dışı müteahhitlik gelirleri 100 milyar dolar, iç piyasada 100 milyar dolar olmak üzere, yapı malzemesi endüstrimiz ve inşat sektörümüz 300 milyar dolarlık bir büyüklüğe oynuyor." diye konuştu.

- "Suriye ve Irak'ta yeni dönem fırsatları da beraberinde getirecek"

Türkiye'nin dünyada çok ender ölçüde yapı malzemeleri üreten ve ihraç eden bir ülke olduğuna değinen Alkin, "Türkiye için bu övünç kaynağı. Önümüzdeki dönemde Türkiye bulunduğu coğrafyada çok önemli işler yapmaya devam edecek. Türkiye olarak büyük emek sarf ettik. İki ülkenin üniter yapısı ve ayağa kalkışıyla ilgili önümüzdeki süreçte Suriye ve Irak'ta yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönem Türk inşaat endüstrisi açısından da Türkiye yapı malzemesi endüstrisi açısından da çok büyük fırsatları beraberinde getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat inşaat TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin:

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