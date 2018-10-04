FİNANS

İnşaat sektörü temsilcileri Gaziantep’te buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO) ve İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenen 'Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı' (BUILDEAST) ile eş zamanlı yapılan 'Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı' törenle açıldı.

İnşaat sektörü temsilcileri Gaziantep’te buluştu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO) ve İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenen 'Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı' (BUILDEAST) ile eş zamanlı yapılan 'Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı' törenle açıldı.
Orta Doğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarların açılış törenine CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, ilçe belediye başkanları, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünvedi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, GSO Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Erbil Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Muhammed Kanabi ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan GSO Başkanı Ünverdi, Gaziantep'te ilk kez düzenlenen fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu. Türk inşaat firmalarının dünya markası olduğunu kaydeden Ünverdi, Orta Doğu'nun yeniden inşasında da Gaziantepli firmaların önemli rol üsteleneceğini belirterek, şunları dedi:
"İlk defa düzenlediğimiz bu fuar, Gaziantep için ülke için ve Orta Doğu ülkeleri önem arz ediyor. Gaziantep, inşaat sektöründe önemli bir potansiyele sahip. Gaziantep'te 2 bine yakın mühendis ve bin müteahhit faaliyet gösteriyor. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 250 alt sektörü besleyen güçlü bir sektörden bahsediyoruz. Bu gücü doğru değerlendirmeli ve sektörü geliştirecek adımlar atmalıyız. Suriye başta olmak üzere, Orta Doğu'nun yeniden inşasında mühendislik ve müteahhitlik gücümüzü etkin bir şekilde kullanmalıyız. Avrupa’dan Çin’e kadar inşaat firmaları gelip bu bölgede fizibilite yaparken biz seyirci kalamayız, kalmayacağız da. Bugün burada bulunma sebebimiz de o bölgelerle köprüleri bugünden kurmak, ikili ilişkilerimizi ve ticaretimizi geliştirmektir. Orta Doğu'nun yeniden inşasında müteahhitliğin yanında plastik, metal, ahşap, parke, pencere gibi yapı malzemelerini kapsayan uzun bir zincirde hem sanayicilerimize hem tedarikçilerimize büyük işler düşecek. Geniş bir coğrafya bizi bekliyor, hamlelerimizi zamanında yapabilirsek bizde bu bölgede etkin rol üstlenebiliriz. Halihazırda Gaziantepli müteahhitlerimiz de zaten sınırın ötesinde devletimizin kontrolünde olan bölgelerde okul, yol, cami, köprü gibi kamu projelerini inşa etmeye devam ediyor. Biz düzenlediğimiz bu ilk fuarla Gaziantep şirketlerini uluslararası şirketler haline getirmek istiyoruz. Daha önce Irak’ın inşasında ikinci kademe işler yaptık. Bugün Suriye ile olan durumumuz ise çok daha farklı. Hedefimiz bu güçlü ilişkilerimizi geliştirerek, o bölgenin okul, yol, köprü, hastane, arıtma tesisi, bilişim altyapısı ve konut gibi büyük hacimli projelerini inşa etmek."
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Çeliktürk ise fuarları düzenlemelerinin temel amacının, Türk inşaat sektörü ile Orta Doğu'daki paydaşları buluşturmak olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından açılışı yapılan 60 standın bulunduğu fuarların, 7 Ekim Pazar gününe kadar açık olacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İnşaat sektörü temsilcileri Gaziantep’te buluştuİnşaat sektörü temsilcileri Gaziantep’te buluştuİnşaat sektörü temsilcileri Gaziantep’te buluştuİnşaat sektörü temsilcileri Gaziantep’te buluştu

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Blockchain Türkiye Platformu Çalışma Grupları oluşturulduBlockchain Türkiye Platformu Çalışma Grupları oluşturuldu
Katar Havayolları Türkiye'de personel arıyorKatar Havayolları Türkiye'de personel arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Memura ek gösterge müjdesi

Memura ek gösterge müjdesi

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karesi'de raf ve tezgahlara denetim

Karesi'de raf ve tezgahlara denetim

Blockchain Türkiye Platformu Çalışma Grupları oluşturuldu

Blockchain Türkiye Platformu Çalışma Grupları oluşturuldu

Katar Havayolları Türkiye'de personel arıyor

Katar Havayolları Türkiye'de personel arıyor

Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafalarını eğerler?

Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafalarını eğerler?

Komreta: Blok zinciri teknolojisinin siber güvenlikte kullanabileceği yedi yöntem

Komreta: Blok zinciri teknolojisinin siber güvenlikte kullanabileceği yedi yöntem

600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru

600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.