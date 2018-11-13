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İnşaat sektörü, toparlanmaya başladı 

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 15:21 | Son Güncelleme

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB), hazırladığı “Hazır Beton Endeksi” 2018 Ekim Ayı Raporu’na göre Faaliyet Endeksi eylül ayında, bütün ayların en düşük performansını sergiledikten sonra ekim ayında toparlanmaya başladı.   Hazır Beton Endeksi Ekim Ayı Raporu’na göre 4 endeks değeri de, önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergiledi.   Özellikle Faaliyet Endeksi’nin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 azalması, geride bıraktığımız ekim ayında geçen yıla kıyasla inşaat faaliyetleri noktasında yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi.   Hem Güven hem de Beklenti Endeksi’ndeki azalma, mali piyasalardaki kısmi olumlu havanın reel sektör tarafında yansımasının henüz başlamadığını ortaya koydu.  Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi’nin ekim ayında toparlanmaya başladığını ancak bütün endekslerin halen eşik değerin altında olmasının inşaatta işlerin yolunda gitmediğine işaret ettiğini belirtti ve şöyle devam etti:  “İnşaat sektörüne yönelik tedbirlerin yıl sonuna kadar uzatılmasının yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz.

İnşaat sektörü, toparlanmaya başladı 

İstanbul,13 Kasım (DHA) - Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB), hazırladığı “Hazır Beton Endeksi” 2018 Ekim Ayı Raporu’na göre Faaliyet Endeksi eylül ayında, bütün ayların en düşük performansını sergiledikten sonra ekim ayında toparlanmaya başladı.
Hazır Beton Endeksi Ekim Ayı Raporu’na göre 4 endeks değeri de, önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergiledi.
Özellikle Faaliyet Endeksi’nin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 azalması, geride bıraktığımız ekim ayında geçen yıla kıyasla inşaat faaliyetleri noktasında yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi.
Hem Güven hem de Beklenti Endeksi’ndeki azalma, mali piyasalardaki kısmi olumlu havanın reel sektör tarafında yansımasının henüz başlamadığını ortaya koydu.
Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi’nin ekim ayında toparlanmaya başladığını ancak bütün endekslerin halen eşik değerin altında olmasının inşaatta işlerin yolunda gitmediğine işaret ettiğini belirtti ve şöyle devam etti:
“İnşaat sektörüne yönelik tedbirlerin yıl sonuna kadar uzatılmasının yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz. Şu dönemde önemli olan ekonomide sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme trendini hayata geçirmektir.
“Bunun için inşaat sektöründe planlı, kapsamlı bir modelin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum tarafından açıklanan Mekânsal Strateji Planı, planlama için doğru bir başlangıç olabilecektir.
“Çalışmasına başlanan bu plan ile sanayiye arazi ihtiyacının giderilmesinden başlayıp şehirlerin yeniden şekillendirilmesine kadar geniş bir çerçevede planlama yapılabilecektir. “Söz konusu plan çerçevesinde Türk inşaat sektörünün gelişim ve dönüşümünün yol haritası, inşaat ve bağlantılı bütün sektörleri içerecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir.” (Fotoğraflı)

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