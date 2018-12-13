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'İnşaat sektörü verilen destekle sıkıntıları aşacaktır'

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 11:07 | Son Güncelleme

ADANA Genç İş Adamları Derneği (AGİAD) Başkanı Halid Milli ve Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, son dönemde ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı inşaat sektöründe yaşanan daralma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'İnşaat sektörü verilen destekle sıkıntıları aşacaktır'

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Genç İş Adamları Derneği (AGİAD) Başkanı Halid Milli ve Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, son dönemde ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı inşaat sektöründe yaşanan daralma hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Adana ve çevre illeri için inşaat sektörünün çok önemli bir iş alanı olduğunu belirten Adana Genç İş Adamları Derneği (AGİAD) Başkanı Halid Milli, ekonomik sıkıntılardan inşaat sektörünün doğrudan etkilediğini söyledi. Yaşanan ekonomik daralmadan Adana başta olmak üzere Anadolu şehirlerinin daha çok etkilendiğini vurgulayan Halid Milli, sözlerine şöyle devam etti:
"Adana bir İstanbul, Bodrum, Çeşme, Ankara gibi değil. Adanalı birisi İstanbul'da evim olsun ister, fakat İstanbul'da yaşayan insan Adana'da evim olsun istemiyor. Tabi ki bundan dolayı Anadolu şehirlerinde daralma daha fazla hissediliyor. Bunlarla ilgili önlemler alınmaya çalışıldığını biliyorum. Kısa vadede yapılması gereken en önemli şey finansmana erişimin kolaylaştırılmasıdır. Ayrıca devletimizin sektör adına yapacağı vergi indirimleri de faydalı olabilir. İnşaat sektöründe dövizden kaynaklı maliyetlerde artışlar yaşandı."
'İNŞAAT, LOKOMOTİF SEKTÖR'
ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez ise Türkiye’nin son 10 yılda inşaat ve gayrimenkul sektöründeki çalışmalarının dünya tarafından takdirle izlendiğini söyledi. Fakat son zamanlarda sektöre olan bakış açısının değişmesi ve yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Sönmez, "İnşaat sektörü lokomotif bir sektördür. Yaklaşık 270 farklı alt sektörü hareketlendiren bir yapısı vardır. Ülkemize de bakıldığında bu kentsel dönüşümlerle ve şehirlerin nüfusunun artmasıyla inşaat sektörü olmazsa olmaz bir konumdadır. Dünya'nın her yerinde inşaat yeme-içe gibi temel bir ihtiyaçtır. Barınma dediğimiz olgu insan yaşamanın zorunluluğudur. Özellikle kaliteli barınma tamamen bu sektörün işi. Yaşanan bu sıkıntılardan özellikle Adana ve çevre şehirler biraz daha fazla etkilendi. Fakat tüm sıkıntılara rağmen inşaat sektörü geleceğe umutla bakan bir sektör. Bu daralmayı nasıl aşabiliriz? Belki vergi indirimleri ya da benzer şeylerle devlet tarafından desteklenebilir."

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'İnşaat sektörü verilen destekle sıkıntıları aşacaktır''İnşaat sektörü verilen destekle sıkıntıları aşacaktır'

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