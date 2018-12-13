'İnşaat sektörü verilen destekle sıkıntıları aşacaktır'

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Genç İş Adamları Derneği (AGİAD) Başkanı Halid Milli ve Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, son dönemde ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı inşaat sektöründe yaşanan daralma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Adana ve çevre illeri için inşaat sektörünün çok önemli bir iş alanı olduğunu belirten Adana Genç İş Adamları Derneği (AGİAD) Başkanı Halid Milli, ekonomik sıkıntılardan inşaat sektörünün doğrudan etkilediğini söyledi. Yaşanan ekonomik daralmadan Adana başta olmak üzere Anadolu şehirlerinin daha çok etkilendiğini vurgulayan Halid Milli, sözlerine şöyle devam etti:

"Adana bir İstanbul, Bodrum, Çeşme, Ankara gibi değil. Adanalı birisi İstanbul'da evim olsun ister, fakat İstanbul'da yaşayan insan Adana'da evim olsun istemiyor. Tabi ki bundan dolayı Anadolu şehirlerinde daralma daha fazla hissediliyor. Bunlarla ilgili önlemler alınmaya çalışıldığını biliyorum. Kısa vadede yapılması gereken en önemli şey finansmana erişimin kolaylaştırılmasıdır. Ayrıca devletimizin sektör adına yapacağı vergi indirimleri de faydalı olabilir. İnşaat sektöründe dövizden kaynaklı maliyetlerde artışlar yaşandı."