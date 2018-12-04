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İnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyesi inşaat sektörü temsilcileri, yeni işbirlikleri için Fas’ta önemli ziyaretlerde bulundu.

İnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret etti

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyesi inşaat sektörü temsilcileri, yeni işbirlikleri için Fas’ta önemli ziyaretlerde bulundu. Heyet ayrıca Küresel Fuar Acentesi kapsamında Kazablanka/Rabat İnşaat Teknolojileri ve Yapı Malzemeleri Fuarı’ını da (SIB) mercek altına aldı.
Bursalı firmaların ihracatçı kimliğini güçlendirmek için 160’ın üzerinde yurt dışı programına imza atan BTSO, Kuzey Afrika’nın parlayan yıldızı Fas’a çıkarma yaptı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu’nun yanı sıra çok sayıda firma yöneticisi; inşaat sektörünün kalbinin attığı en önemli organizasyonlarından olan SIB Fuarı’nı ziyaret etti.
BTSO heyeti program kapsamında Konut Şehirleşme ve Şehir Politikası Bakanlığı’nı ziyaret etti. Bakanlık Kalite ve Teknik İşler Direktörü temsilcileri, ziyarette devlet ve özel sektör tarafından yürütülen inşaat projeleri, bakanlığın şehirleşme politikaları, uluslararası yatırımcıya tanıdığı imkanlar, sektörün genel durumu gibi konularda önemli bilgiler paylaştı.
YAPI MERKEZİ FİRMASI İLE İSTİŞARE
Heyet ayrıca T.C Rabat Müşaviri Önder Duman ile de bir araya geldi. Toplantıda Müşavir Duman, Fas’ta şirket kuruluş işlem süreçleri, vergi avantajları, ithalat imkanları hakkında bilgiler aktardı. Heyet MÜSİAD Fas Temsilciliği’ne de ziyarette bulundu. MÜSİAD Fas temsilcisi Yunus Aytok’un ev sahipliğinde istişare toplantısı düzenlendi. BTSO heyeti, Fas’ta önemli inşaat yatırımları olan Yapı Merkezi firması temsilcileriyle buluşarak, ülkedeki yatırım imkanları hakkında önemli bilgiler aldı.
200’DEN FAZLA SEKTÖRÜ ETKİLİYOR
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, katma değer ve istihdama katkısıyla sürdürülebilir büyümeye güç katan inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin 15 yıldır itici gücü olduğunu söyledi. Şenocak, yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam, 200’den fazla alt sektöre katkı sağlayan sektörün dünyanın da kabul ettiği bir başarıya sahip olduğunu ifade etti.
DÜNYAYA AÇILIYOR
Alparslan Şenocak, Bursa’nın üretim ve ihracat üssü kimliğinin farklı sektörlerde arttığını söyledi. İnşaat sektörü temsilcilerinin daha önce Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre gibi farklı ülkelere işbirliği ziyaretinde bulunduğunu kaydeden Şenocak, inşaat sektörünün Fas pazarında yeni işbirliklerine hazır olduğunu vurguladı. Sektörde Bursa’nın marka değeri yüksek firmalara sahip olduğunu da dile getiren Şenocak, “Odamızın vizyonu doğrultusunda firmalarımızın ihracatçı kimliğini güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel Fuar Acentesi ve UR-GE projeleriyle firmalarımız dış ticaret hacmini artırıyor. Kuzey Afrika’nın parlayan yıldız Fas ise yeni yatırım alanları ile yüksek potansiyeli olan bir ülke. Bursa olarak Fas pazarında firmalarımızın yeni işbirlikleri kurmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
'VERİMLİ BİR PROGRAM OLDU'
BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı kenti Bursa’nın yeni ihracatçılar sayesinde ülke ekonomisinin büyümesine ivme kazandıracağını söyledi. BTSO’nun yürüttüğü Küresel Fuar Acentesi ve UR-GE projelerinin de katkısıyla kentte ihracatçı sayısının artış trendinde olduğunu vurgulayan Bayizit, inşaat sektör temsilcilerinin yer aldığı Fas programının da firmalar için oldukça verimli geçtiğini sözlerine ekledi.
İnşaat Konsey Başkanı Ali Tuğcu, BTSO’nun öncülüğünde gerçekleştirilen yurt dışı programlarının sektörün dünyaya açılmasına önemli katkı sağladığını ifade ederek, organizasyonlardan dolayı BTSO’ya teşekkür etti.

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İnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret etti

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