İnşaat sektöründe ticari uyuşmazlıklar masaya yatırıldı

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Arabuluculuk Merkezi (TAM) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Güleryüz, uyuşmazlıkların ticari yaşam için maliyet ve risklerinin giderek arttığını belirterek, "Yatırımcı olarak geleceğe odaklanmak zorundayız. Yolumuza devam edebilmek için hızlı seçenekler ve çözümler üretmeliyiz." dedi.

Güleryüz, İNTES ve Arabuluculuk Merkezi iş birliğinde, The Ankara Otel'de düzenlenen "İnşaat Sektöründe Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Semineri"nde yaptığı konuşmada, seminerin, Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini, İNTES olarak arabuluculuk sisteminin yerleşmesi, etkili ve hukuka uygun şekilde yürütülmesi için gayret ettiklerini söyledi.

İnşaatın uluslararası tahkim deneyimi en eski sektörlerden olduğuna işaret eden Güleryüz, "Orta ve büyük ölçekli projelerde çok sayıda alt yüklenici ile çalışıyoruz. Sayısız malzeme ve hizmet tedarikçisi ile ticari ilişki yürütüyoruz. Sektördeki firmalar bugün rakip, yarın ortak, bir sonraki gün yüklenici-alt yüklenici olarak birlikte çalışabiliyor. Dolayısıyla bizler için ortaya çıkan uyuşmazlığın kısa sürede ve derinleşmeden, arabuluculuk gibi dostane bir yöntem ilişkilerin devamlılığı açısından özel önem taşımaktadır." diye konuştu.