FİNANS

İnşaat sektöründeki durgunluk çelik üretimini etkiledi

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ham çelik üretimi, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artışla 28 milyon ton oldu - Üretimdeki yavaşlamada, inşaat sektöründe kullanılan uzun ürünlerin tüketiminde eylül ayında yaşanan azalma etkili oldu - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan: - "İnşaat sektöründe hareketliliği sağlayabilmek için kredi politikalarının gözden geçirilmesine ve geleceğe yönelik uzun vadeli birtakım işlemler yapılmasına ihtiyaç var"

ERDAL ÇELİKEL - Türkiye'nin ham çelik üretimi, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 0,9 artarak 28 milyon ton olarak gerçekleşti. Üretimdeki yavaşlamada, inşaat sektöründe kullanılan uzun ürünlerin tüketimindeki azalış önemli rol oynadı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine, yılın ilk yarısında çelik üretiminde artış yaşandığını, ikinci yarının başından itibaren ise üretimde duraklama gözlendiğini söyledi.

Eylül ayında üretimin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azaldığını ifade eden Yayan, bu gelişmenin etkisiyle yılın 9 ayındaki üretimin yıllık bazda yüzde 0,9 artışla sınırlı kaldığını dile getirdi.

Yayan, nihai mamul tüketimi açısından bakıldığında ise eylülde yıllık bazda yüzde 37,5 gerileme görüldüğüne dikkate çekerek, "Tüketimdeki düşüş ağırlıklı olarak inşaat sektörüne yönelik üretilen uzun ürünlerin tüketimindeki düşüşten kaynaklanıyor. Geçen yılın eylül ayında uzun ürün tüketimi 1 milyon 713 bin tondu. Bu yılın aynı ayında ise 790 bin ton yani 923 bin tonluk gerileme var." dedi.

İnşaat sektöründe yaşanan duraklamanın bu sektöre yönelik çelik üretimini de etkilediğini vurgulayan Yayan, şöyle devam etti:

"Devlet, altyapı yatırımlarını önemli ölçüde durdurdu. Müteahhitler, yeni bina inşa etmek yerine mevcut stoklarını satmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla inşaat sektöründe hareketliliği sağlayabilmek için kredi politikalarının gözden geçirilmesine ve geleceğe yönelik uzun vadeli birtakım işlemler yapılmasına ihtiyaç var."

Tüketimin yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 azalarak 25,3 milyon tona düştüğüne işaret eden Yayan, buna karşılık aynı dönemde nihai mamul üretiminin yüzde 3,1 arttığını, üretim ile tüketim arasındaki farkın ihracata yansıdığını bildirdi.

- İhracat 12,5 milyar dolara ulaştı

İnşaat sektöründe yaşanan durgunluğun çelik sektöründe yarattığı açığı kapatmak için ihracata yönelindiğini anlatan Yayan, bu nedenle ihracatın eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla miktar bazında yüzde 87,2 artışla 2,1 milyon tona, değer bazında da yüzde 76,3 artarak 1,6 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Yayan, 9 aylık ihracatın da miktar bazında yüzde 12,3 yükselerek 15,2 milyon tona, değer bazında yüzde 30,3 artışla 12,5 milyar dolara çıktığını dile getirdi.

Kış aylarında inşaat faaliyetlerinin yavaşlaması nedeniyle çelik üretimindeki iyileşmenin zaman alabileceğini ifade eden Yayan, "Durumun daha da kötüleşmesini beklemiyoruz." diye konuştu.

Yayan, sektörün bu yılı yaklaşık 36,5-37 milyon ton çelik üretimiyle kapatmasını öngördüklerini kaydetti.

PARTNERÖnce gizlediler ama... Böyle ortaya çıktıÖnce gizlediler ama... Böyle ortaya çıktı
Bursa'da Maden OSB'nin ÇED süreci tamamlandıBursa'da Maden OSB'nin ÇED süreci tamamlandı
HTTO İzmirli iş insanlarına "Hollanda'da iş yapma"yı anlattıHTTO İzmirli iş insanlarına "Hollanda'da iş yapma"yı anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çelik Türkiye Çelik Üreticileri Derneği üretim Veysel Yayan

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Benzine indirim!

Benzine indirim!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni dönem başlıyor

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni dönem başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 

“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 

“Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart” 

“Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart” 

Kız öğrencilere Orkid’den “Okula Devam” desteği 

Kız öğrencilere Orkid’den “Okula Devam” desteği 

Aytemiz'den 'araçtan inmeden yakıt alma' kolaylığı

Aytemiz'den 'araçtan inmeden yakıt alma' kolaylığı

Bursa'da Maden OSB'nin ÇED süreci tamamlandı

Bursa'da Maden OSB'nin ÇED süreci tamamlandı

HTTO İzmirli iş insanlarına "Hollanda'da iş yapma"yı anlattı

HTTO İzmirli iş insanlarına "Hollanda'da iş yapma"yı anlattı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.